Jakie są największe wyzwania stojące przed sektorem mleczarskim w najbliższej przyszłości? Na to pytanie odpowiedziała nam Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka i pierwsza wiceprzewodnicząca Cogeca. Podzieliła się także spostrzeżeniami płynącymi z dwudziestu edycji Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej.

Branża mleczarska musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Jakie będą największe z nich, które czekają na sektor mleczarski w najbliższej przyszłości? W ocenie Agnieszki Maliszewskiej, dyrektor Polskiej Izby Mleka, pierwszej wiceprzewodniczącej Cogeca i organizatorki Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, będzie to dostosowanie postrzegania sektora mleczarskiego do zmian, które się obecnie pojawiają.

Myślę, że największym wyzwaniem dla branży mleczarskiej w najbliższym czasie będzie dostosowanie myślenia i postrzegania sektora mleczarskiego przez pryzmat zmian, które przynosi nam codzienność. Wiemy już na przykład, że nie jesteśmy w stanie zostawić na boku sztucznej inteligencji, gdyż możemy ją zaprząc w służbie sektora mleczarskiego. Nie możemy także pozostać obojętni na zmiany, chociażby w obszarze oczekiwań dotyczących opakowań. Muszą się one stać ekologiczniejsze, ale z drugiej strony musimy też w coś pakować nasze produkty. To wszystko, to zmiany i koszty – mówiła Maliszewska.

Świat zmienia się coraz szybciej. Trzeba za tym nadążyć

Aspektów naszego codziennego funkcjonowania, które zmienią też postrzeganie polskiego sektora mleczarskiego jest tak dużo i tak bardzo wpisują się one w trendy światowe, że nie możemy dzisiaj zostać w tyle. Jak powiedział jeden z prelegentów, musimy przesiąść się z samochodu jadącego 50 km/h do wyścigówki, która będzie mknęła co najmniej 150 km/h. Po drugie, jeśli nie dokonamy tych zmian bardzo szybko, to po prostu za kilka lat nas nie będzie – tłumaczyła Maliszewska.

Wnioski płynące z dwudziestu edycji FSM

Agnieszka Maliszewska od wielu lat organizuje Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, które stało się jedynym z najważniejszych wydarzeń w branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku odbyło się ono już po raz dwudziesty. Jakie spostrzeżenia płyną z tych dwudziestu spotkań branżowych?

– Dziś Forum jest największą konferencją sektora mleczarskiego w Europie Środkowo-Wschodniej, o największym znaczeniu. Myślę, że świadczy o tym chociażby ilość osobistości, które przyjeżdżają na to wydarzenie. Jakie wnioski płyną z tych wszystkich konferencji? Słowo, które się przede wszystkim nasuwa to zmiany. Zmiany, za którymi musimy nadążyć, a czasami wręcz być o krok do przodu przed niektórymi z nich. Warto pamiętać, że sektor mleczarski sprzed dwudziestu lat i dzisiejszy, to dwa zupełnie inne światy – podkreśliła nasza rozmówczyni.

Właściwy kierunek rozwoju

– My, jako Polska, ale i jako Europa, poszliśmy w kierunku intensywnego i bardzo mądrego rozwoju, nie pozostawiając rolników w tyle. Mam na myśli model spółdzielczy, który jest niezwykle istotny. To jest coś, w czym Polska stoi bardzo mocno, czyli połączenie rolnika z własnością spółdzielni, dzięki czemu ma on poczucie tego, że ta spółdzielnia jest jego własnością, za którą musi on również ponosić odpowiedzialność – mówiła Maliszewska.

Jak dodała, model ten dobrze sprawdza się nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach UE.

Nauka, badanie i poznawanie na nowo

– Kolejnymi wnioskami nasuwającymi się po tych dwudziestu latach jest świadomość konieczności obserwowania rynku i zachodzących na nim zmian, świadomość, że jeśli nie będziemy się ciągle uczyć, badać i poznawać na nowo oczekiwań konsumentów czy zachowań rynku, sprawdzać jak wyglądają zmiany wdrażane na całym świecie, to zostaniemy daleko w tyle – wskazała Maliszewska.

Na szczęście, jesteśmy dobrymi uczniami i potrafimy sobie z tym wszystkim poradzić, jak podkreśliła nasza rozmówczyni.