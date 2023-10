Jakie są największe wyzwania, z jakimi w najbliższym czasie będzie mierzyć się branża mleczarska? Czy można się do nich przygotować? Odpowiedzi udzielił nam Tadeusz Mroczkowski, prezes Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol.

Branża mleczarska, szczególnie w ostatnich latach, mierzy się z coraz to nowymi wymogami i przeszkodami. Jakie są największe wyzwania, z jakimi będzie musiała się zmierzyć w najbliższym czasie? Czy można się do nich przygotować, a jeśli tak, to w jaki sposób? Na te pytania odpowiedział Tadeusz Mroczkowski, prezes Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol.

Automatyzacja, cyfryzacja, zrównoważenie

– W przemyśle mleczarskim konieczna jest dalsza automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych, a to niewątpliwie duże wyzwanie, wymagające między innymi odpowiedniej strategii i znacznych nakładów finansowych. Natomiast w obszarze zrównoważonego rozwoju czeka nas raportowanie niefinansowe ESG. Mlekpol od lat dba o środowisko i ogranicza ślad węglowy, jednakże metodologia ewaluacji i raportowanie tego rodzaju działań to zupełnie nowa dziedzina – zaznaczył Mroczkowski.

Prezes SM Mlekpol podkreślił, że wyzwaniem są także konsumenci, którzy mają coraz wyższe wymagania.

– Wyzwaniem jest wreszcie sam konsument, który ma coraz większe i zróżnicowane wymagania. Spółdzielnia stara się więc odpowiadać na potrzeby wielu pokoleń konsumentów, mających bardzo różne oczekiwania wobec produktów, chociażby z tego względu, że w ostatnich latach w Polsce znacznie wzrosła liczba jednoosobowych gospodarstw domowych – stwierdził nasz rozmówca.

Ambitne założenia Zielonego Ładu – problem dla producentów i przetwórców

Bardzo dużym wyzwaniem dla branży mleczarskiej będzie także Zielony Ład, który wpłynie na sytuację wszystkich ogniw łańcucha produkcyjnego.

– Już dziś wiemy, że realizacja założeń Zielonego Ładu będzie bardzo trudna i nie wszyscy jej podołają. Spowoduje ona wzrost obciążeń rolników, którzy w oparciu o nowoczesne technologie będą musieli np. stosować nowe praktyki, jeśli chodzi o wykorzystanie środków ochrony roślin czy nawożenie. Program Zielonego Ładu pociągnie za sobą również nowe wydatki po stronie firm przetwarzających mleko – mówił Mroczkowski.

Jak wskazał, właśnie dlatego tak ważny jest właściwie zaplanowany budżet w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz środków krajowych, „zapewniający sektorowi mleczarskiemu kompleksowe wsparcie, łącznie z ustaleniem wysokości i formy ekwiwalentów, wynikających ze wzrostu kosztów i zmniejszenia przychodów dla całej branży rolno-spożywczej”.

Ustawa o systemie kaucyjnym może być poważnym wyzwaniem

Ostatnio wiele słyszy się także o możliwym wpływie ustawy o systemie kaucyjnym na branżę mleczarską. W ocenie prezesa SM Mlekpol krótki termin na przygotowanie się do nowych przepisów może być poważnym wyzwaniem.

Mroczkowski podkreślił, że branża docenia inicjatywę w zakresie promowania recyklingu i ograniczania negatywnego wpływu opakowań na środowisko oraz dodał, że system kaucyjny może być bodźcem dla konsumentów i przedsiębiorstw do odpowiedzialnego gospodarowania opakowaniami i wspierania zrównoważonego stylu życia.

– Jednakże w kwestii czasu na przygotowanie się do nowych obowiązków i zdefiniowania ostatecznych wytycznych mamy pewne obawy. Skomplikowane zmiany muszą zostać dobrze zrozumiane i odpowiednio wprowadzone przez przedsiębiorstwa, a to żmudny proces. Krótki termin na przygotowanie się do nowych przepisów może być poważnym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm działających w tak skomplikowanym sektorze, jak branża mleczarska – zaznaczył nasz rozmówca.

