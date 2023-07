Z powodu suszy brakuje pasz dla bydła. Rolnik apeluje o pomoc

Podziel się

Rolnik podkreślił, że w poprzednich latach jego pastwiska wystarczały na zabezpieczenie paszy dla bydła, fot. Ł.Ch.

Rolnik z województwa kujawsko-pomorskiego apeluje o pomoc. Z powodu suszy nie jest on w stanie zaspokoić potrzeb żywieniowych zwierząt. „Uniemożliwia to prawidłowy rozwój bydła i wzrost jego wagi, a przez to prowadzona działalność hodowli bydła staje się nieopłacana. (…). Poza tym nie stanowi błędu stwierdzenie, iż aktualna sytuacja prowadzi jedynie do zagłodzenia ogromnej ilości zwierząt” – wskazał hodowca.

PARTNER SERWISU

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izb Rolniczej opublikował na swojej stronie apel Henryka Nowickiego z gminy Świekatowo, którego gospodarstwo znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. „Gospodarstwo Nowickiego specjalizuje się w hodowli bydła opasowego i z powodu tegorocznej suszy nie jest w stanie zaspokoić potrzeb żywieniowych zwierząt. Apel zatem kierujemy do rolników z całej Polski, może są rejony dla których natura była bardziej łaskawa” – podkreśliła Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza. Problem ze sprzedażą bydła Rolnik w swoim apelu podkreśla, że ostatnie opady w gminie miały miejsce w połowie maja, przez co pojawił się duży problem z dostępnością paszy dla bydła, którego ze względu na zbyt niską masę ciała ubojnie nie chcą kupić. „W związku z występowaniem w ostatnim okresie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w szczególności w gminie Świekatowo, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci niewielkiej, a właściwie znikomej ilości opadów (ostatni niewielki deszcz spadł 15 maja 2023), jako hodowca posiadający 300 sztuk bydła opasowego, których kupnem - z uwagi na zbyt niską wagę - nie są zainteresowane żadne ubojnie, zwracam się z ogromną prośbą o udzielnie szeroko pojętej pomocy, przede wszystkim w postaci pasz z użytków zielonych” – czytamy w apelu rolnika. Czytaj więcej Dlaczego potrzebna jest nowa strategia dla polskiej wołowiny? Brak możliwości zapewnienia bazy paszowej dla bydła Rolnik podkreślił, że w poprzednich latach jego pastwiska wystarczały na zabezpieczenie paszy dla bydła. „Jednak w chwili obecnej, z uwagi na suszę, a także w konsekwencji gorącego lata ubiegłego roku, nie jestem w stanie zaspokoić potrzeb żywieniowych zwierząt. Pogorszeniu uległ przede wszystkim stan użytków zielonych, gdyż łąki wyschły, a to spowodowało, że nie ma możliwosci zgromadzenia wystarczającej ilości paszy. Susza spowodowała, że z powierzchni 10 ha łąk nie udało się nic zebrać, na powierzchni 25 ha pastwisk praktycznie nic nie urosło, a 27 ha żyta z przeznaczeniem na kiszonkę również wyschło do tego stopnia, że nie było najmniejszego sensu nawet podejmować się jego zbioru” – tłumaczył Nowicki. Czytaj więcej Jakości handlowa wieprzowiny i wołowiny. Wyniki kontroli IJHARS Z uwagi na powyższe aktualnie brakuje mu wszelkiego rodzaju paszy, tj.: słomy,

siana,

sianokiszonki oraz

pasz treściwych. Brak pasz uniemożliwia prawidłowy rozwój bydła „Powyższe uniemożliwia prawidłowy rozwój bydła i wzrost jego wagi, a przez to prowadzona działalność hodowli bydła staje się nieopłacana” – wskazał hodowca. „Poza tym nie stanowi błędu stwierdzenie, iż aktualna sytuacja prowadzi jedynie do zagłodzenia ogromnej ilości zwierząt, co w obliczu trwającej wojny i ogólnoświatowego problemu głodu, nigdy nie powinno mieć miejsca” – dodał. Nowicki zwrócił się do rolników z całej Polski z prośbą o dostarczenie paszy z użytków zielonych bądź wskazanie miejsc, z których można ją odebrać. Rolnik zaznaczył, że podobnie jak w ubiegłych latach w przypadku wystąpienia problemów pojawiających się w innych regionach kraju, takich jak powódź czy nadmierne opady, będzie w miarę możliwości pomagał innym rolnikom. Czytaj więcej Jak przygotować eksport wołowiny do Chin?

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin