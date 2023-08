Pomimo agresywnych akcji promocyjnych, obniżania cen produktów roślinnych udających mięso, produkty te wychodzą z łask klientów. Jakie są przyczyny malejącego zainteresowania roślinnymi zamiennikami mięsa?

Roślinne zamienniki mięsa wychodzą z łask klientów

Jak donosi Związek Polskie Mięso, amerykanie przeprowadzili badania na temat trendów związanych z wyborami roślinnych zamienników mięsa przez konsumentów. Według analityków z CoBanku, zainteresowanie tego typu żywnością wydaje się spadać, po osiągnięciu punktu szczytowego w 2020 r.

„W ocenie ekspertów z CoBanku, pomimo agresywnych akcji promocyjnych, obniżania cen produktów roślinnych udających mięso, zainteresowanie ich kupnem przez konsumentów powoli maleje” – zaznacza ZPM.

Powody malejącego zainteresowania roślinnymi zamiennikami mięsa

Z jednej strony powodem malejącego zainteresowania roślinnymi zamiennikami mają być wyższe ceny za roślinne alternatywy, choć w niektórych przypadkach ceny zamienników są już na poziomie prawdziwego mięsa. Przyczyną są także problemy z otrzymaniem produktu o dobrych walorach smakowych i odżywczych. Podróbki mięsa nie smakują wystarczająco dobrze, a na dodatek pod względem odżywczym odstają od oryginału, jak podkreśla ZPM.

„Bez względu na powód zakupu produkty roślinne wydają się nie spełniać oczekiwań konsumentów pod względem kosztów lub wydajności” - powiedział Billy Roberts z CoBanku, cytowany przez ZPM.

Wątpliwości co do wartości odżywczych i efektów spożywania roślinnych zamienników

Warto podkreślić, aż połowa badanych, którzy przyznali się do spróbowania roślinnego zamiennika mięsa, po zaspokojeniu ciekawości nie sięgnęła ponownie po zamienniki. Dodatkowo, zdecydowana większość gotowych do kulinarnych eksperymentów, to osoby posiadające wyższe dochody z grupy, do której zalicza się zaledwie 10 procent gospodarstw w Stanach Zjednoczonych, jak zaznacza Związek.