Rolnicy utrzymujący zwierzęta, w szczególności zajmujący się chowem lub hodowlą bydła, do czasu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji masowego śnięcia ryb, powinni bezwzględnie powstrzymać się od używania do pojenia zwierząt wody pochodzącej z Odry i jej dopływów, jak podkreśla MRiRW.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się do wybranych izb rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz oddziałów regionalnych ARiMR z prośbą o rozpowszechnienie wśród rolników utrzymujących zwierzęta, w tym w szczególności zajmujących się chowem lub hodowlą bydła, na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego, informacji, że do czasu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji masowego śnięcia ryb, należy bezwzględnie powstrzymać się od używania do pojenia takich zwierząt wody pochodzącej z Odry i jej dopływów.

„Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/20041 w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta należy używać do ich pojenia wyłącznie wody pitnej i lub czystej wody” – wskazał Rafał Romanowski, sekretarz stanu w MRiRW.

Wodę pitną należy rozumieć jako wodę spełniającą wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Czystą wodę należy rozumieć jako wodę, która nie zawiera drobnoustrojów, substancji szkodliwych lub toksycznego planktonu w ilościach zdolnych do bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowotnej jakości żywności.

Zwrócono również uwagę na fakt, że w aktualnej sytuacji związanej z ustalaniem przyczyn masowego śnięcia ryb w Odrze oraz w związku ze skutkami tego zdarzenia wojewodowie: lubuski, dolnośląski oraz zachodniopomorski wydali rozporządzenia zakazujące korzystania m.in. z wód Odry m.in. w celu pojenia zwierząt, w tym zwierząt gospodarskich.

