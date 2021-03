Zakaz reklam mięsa i likwidacja funduszy jego promocji – czy jest to realne?

Pomysłom zakazu reklamowania mięsa oraz ograniczenia środków na jego promocję brakuje logicznego i ekonomicznego uzasadnienia, jak stwierdził Witold Choiński, prezes ZPM, dodając, że byłby to szkodliwe nie tylko dla społeczeństwa, ale i polskiej gospodarki. Pytany o potencjalne konsekwencje działalności medialnej europosłanki Spurek stwierdził, że może ona przynieść branży korzyści.

Pomysł europosłanki Sylwii Spurek dotyczący wprowadzenia zakazu reklamowania mięsa i nabiału sprowokował wielu ludzi do dyskusji.

Sporo kontrowersji wybudza również przegląd polityki promocji produktów rolnych nad którym pracuje Komisja Europejska, podczas którego słyszy się o pomysłach potencjalnego wykluczenia z promocji niektórych produktów rolnych, w tym mięsa.

Jednak zdaniem Witolda Choińskiego, prezesa Związku Polskie Mięso, pomysłom tym brakuje logicznego i ekonomicznego uzasadnienia, a szanse na ziszczenie się tych wizji są niewielkie.

– Myślę, że wizje te się nie ziszczą. Oczywiście wszystko może się zdarzyć, ale mam nadzieję, że się tak nie stanie. Rynek rolno-spożywczy w Polsce ma bardzo duży udział w PKB, ponad 14 proc., podobnie z resztą jest w całej Unii Europejskiej. Rynek rolno-spożywczy stanowi bardzo duży udział w całej gospodarce europejskiej, wobec tego ograniczanie czegoś z czego żyje cała Europa byłoby nierozsądne i nieracjonalne – stwierdził Witold Choiński. – Oczywiście widoczne są zapędy niektórych polityków, zwłaszcza lewicy, żeby to ograniczyć, natomiast myślę, że nie ma żadnych przesłanek logicznych i ekonomicznych dla takiego działania – dodał.

Jak podkreślił nasz rozmówca, rolnicy i firmy mięsne produkują zgodnie z obowiązującymi przepisami i swobodą gospodarczą, wobec czego nie można nagle wyciąć pewnej gałęzi produkcji uznając ją za „niedobrą”. Tym bardziej, że argumenty zwolenników zakazu nie są tak niepodważalne jak starają się to przedstawiać.

– Zwolennicy zakazu promocji mięsa stwierdzają, że z różnych badań wynika, że mięso jest szkodliwe. My w tej chwili śledzimy badania amerykańskich profesorów, którzy robią analizę tego wszystkiego i w najbliższym czasie skrót tej analizy opublikujemy. Wynika z niej zupełnie co innego. Według tej analizy nie ma przesłanek, które potwierdzałby jasno i precyzyjnie, że mięso jest szkodliwe. Ponadto badania z ostatnich lat, również polskie, pokazują, że mięso powinno być uwzględniane w diecie – stwierdził prezes Choiński. – Nie mówimy o tym, że mamy spożywać codziennie kilogram czy dwa mięsa, wszystko musi być stosowane racjonalnie i zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. Tak samo jak potrzebne jest mięso w diecie, tak i potrzebne są inne składniki i tego się trzymajmy. Trzymajmy się faktów, tego jaką rolę pełni mięso w normalnej diecie człowieka. Myślę, że wtedy nikomu raczej nie przyjdzie do głowy wprowadzanie zakazu promocji mięsa, gdyż byłby to szkodliwe nie tylko dla społeczeństwa, ale i polskiej gospodarki – dodał.

Nasz rozmówca pytany o potencjalne konsekwencje działalności medialnej europosłanki Spurek stwierdził, że może ona przynieść branży korzyści.

– Myślę, że działalność medialna Pani Spurek powoduje, że wokół tego narastają pewne mity. W ramach naszej kampanii chcemy te mity odczarować, żeby edukować konsumentów o rzeczywistym znaczeniu i roli mięsa w diecie. Być może to co Pani Spurek robi tylko nam pomoże. Myślę, że nikt racjonalny i rozsądny nie będzie podchodził do tematu tak jak Pani Spurek do niego podchodzi. Jej działalność medialna może spowodować, że jeszcze więcej ludzi będzie chciało zagłębić się w znaczenie mięsa w diecie, a to tak naprawdę będzie nam pomagało w dotarciu do konsumentów i przekazaniu im informacji o rzeczywistej roli mięsa w diecie człowieka – powiedział nasz rozmówca.