Zakiszacz bakteryjny, który pozwala uzyskać wysokiej jakości kiszonkę, która jest chętnie pobierana przez krowy mleczne.

SiloSolve® FC to zakiszacz bakteryjny do przygotowania wysokiej jakości kiszonki. Przyspiesza obniżenie pH zakiszanego surowca do prawidłowego poziomu. Hamuje rozwój pleśni i grzybów w kiszonce, a także zapobiega zagrzewaniu.

Saszetki SiloSolve, fot. mat.pras

SiloSolve® FC zapewnia doskonałą fermentację mlekową i stabilność tlenową, dzięki czemu kiszonkę można otworzyć już po 7 dniach!