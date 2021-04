Załamanie się australijskiego eksportu wołowiny

W Australii, po latach suszy, brakuje bydła mięsnego, co teraz wyraźnie odczuwają eksporterzy wołowiny.

Według danych stowarzyszenia branżowego Meat and Livestock Australia (MLA), australijski eksport wołowiny w marcu spadł do najniższego poziomu od dziesięciu lat.



Mniejszy eksport do Japonii i Chin



W pierwszym kwartale 2021 roku, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, eksport wołowiny spadł o 66 200 ton, czyli o 25 proc., do prawie 200 000 ton. Dostawy do wszystkich głównych krajów-odbiorców zmniejszyły się mniej lub bardziej. Najważniejszym odbiorcą pozostała Japonia z 50 500 tonami.



Zdaniem analityków utracone udziały w rynku trafiły głównie do dostawców amerykańskich, przede wszystkim JBS. Dostawy do Chin spadły rok do roku o około 20 000 ton, czyli 36 proc., do 35 770 ton. Oprócz ograniczonej oferty eksportowej, z australijskiego punktu widzenia, rolę odegrała również polityka handlowa, ponieważ Chiny ze względu na napięcia między oboma krajami nałożyły zakaz importu na kilku dużych eksporterów w Australii.

Gwałtowny wzrost cen



Sprzedaż do USA spadła do historycznie niskiego poziomu w pierwszym kwartale tego roku. Według MLA spadek wyniósł 44 proc. do 29 520 ton w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Podobnie jak w przypadku innych klientów, mięso z Australii jest drogie w porównaniu z innymi cenami u konkurentów i jest to za to częściowo odpowiedzialne za spadek eksportu. Ceny za bydło hodowlane i rzeźne gwałtownie wzrosły w zeszłym roku i były ostatnio na rekordowym poziomie.

Spadek sprzedaży z wyjątkiem Korei Południowej



Sprzedaż w okresie sprawozdawczym eksport był stabilny tylko w przypadku Korei Południowej. Sprzedana tam ilość 36 710 ton była mniej więcej na tym samym poziomie, co w poprzednim roku. Z kolei dostawy wołowiny do Indonezji spadły o 19 proc. w stosunku do tego samego kwartału poprzedniego roku do 11 770 ton. Eksport do Unii Europejskiej spadł o 27 proc. do 2090 ton. Niedobór podaży i wysokie ceny mają również wpływ na australijski eksport żywego bydła, który zmniejszył się o połowę do zaledwie 134.630 sztuk w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r.