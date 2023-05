Opinie EFSA ws. dobrostanu zwierząt gospodarskich są częścią trwającego właśnie przeglądu unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, fot. A.T.

Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) należy unikać utrzymywania bydła mlecznego na uwięzi oraz zapewnić każdej krowie co najmniej 9m2 powierzchni w oborze.

Przeglądu unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował zalecenia dotyczące dobrostanu zwierząt gospodarskich, w tym krów mlecznych. W ocenie EFSA krowy mleczne potrzebują więcej przestrzeni i lepszych pomieszczeń.

Opinie EFSA ws. dobrostanu zwierząt gospodarskich są częścią trwającego właśnie przeglądu unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt.

Dobrostan krów mlecznych w ocenie EFSA

W ocenie EFSA w dobrostanie krów mlecznych kluczowe znaczenie ma wystarczająca przestrzeń do poruszania się i odpoczynku. Urząd stwierdził, że istnieją dowody naukowe wskazujące, że „krowy na stałe uwiązane w oborach mają obniżony dobrostan”, w związku z czym EFSA zaleca unikanie tej praktyki.

Zgodnie z zaleceniami EFSA każda krowa powinna mieć dostęp do całkowitej przestrzeni wewnątrz budynku - w tym miejsca do leżenia - o powierzchni co najmniej 9 m2.

Inne zalecenia obejmują:

zapewnienie krowom mlecznym dostępu do pastwisk z osuszonymi i zacienionymi obszarami,

zapewnienie krowom dostępu do szczotek i czochradeł, które umożliwią im naturalne zachowania, jakimi są pielęgnacja sierści oraz drapanie,

zapewnienie krowom indywidualnej przestrzeni do odpoczynku (co najmniej jedno legowisko na krowę),

zapewnienie krowom wystarczająco grubej warstwy materiału ściołowego, która umożliwi komfortowy wypoczynek,

regularne monitorowanie stada pod kątem kulawizn, mastitis i zaburzeń metabolicznych.

Opinia naukowa w sprawie krów mlecznych zawiera porady wspierające podejmowanie decyzji przez prawodawców w ramach trwającego przeglądu prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie dobrostanu zwierząt. Wniosek ustawodawczy Komisji Europejskiej powinien ukazać się w drugiej połowie 2023 roku.

Dobrostanu zwierząt, ale i dobrostan producentów oraz konsumentów

Kwestia trwającego właśnie przeglądu unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt była jednym z tematów omawianych na kwietniowym posiedzeniu grupy roboczej „Zdrowie i Dobrostan Zwierząt” Copa-Cogeca.

Zwrócono wówczas uwagę, że należy dołożyć starań, aby zakres przepisów weryfikowanych przez EFSA nie dotyczył tylko aspektów dobrostanu zwierząt, ale i dobrostanu producentów i konsumentów, gdyż większość proponowanych zmian przepisów ma wpływ również na ich sytuację socjo-ekonomiczną. Podkreślono także, że proponowane rozwiązania mogą się wzajemnie wykluczać i negatywnie wpływać na bioróżnorodność i środowisko naturalne.

„Podstawowym tego przykładem jest inicjatywa zakazu chowu klatkowego, inicjatywa zakazu transportu żywych zwierząt oraz inicjatywa likwidacji możliwości utrzymywania bydła w systemie uwięziowym. Ich przyjęcie, spowoduje, że produkcja w Unii Europejskiej będzie nieopłacalna i zastąpi ją żywność z krajów trzecich, w których nie obowiązują tak wyśrubowane przepisy dobrostanowe, a konsumenci zostaną pozbawieni prawa wyboru” – wskazywała FBZPR, relacjonująca spotkanie.