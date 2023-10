Wśród hodowców krążyły dwie daty upływu czasu na złożenie dokumentów związanych z wypasem bydła: 7 oraz 9 października. W pierwszej wersji przepisy wskazywały na okres od 1 do 7 października na uzupełnienie dokumentów.

Okazuje się, że jest jeszcze szansa dla spóźnialskich, ponieważ resort rolnictwa wyjaśnił, że jeszcze do 9 października 2023 r. można składać oświadczenie o zapewnieniu wypasu bądź rejestr wypasu krów mlecznych lub krów mamek, lub opasów w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt.

- Zgodnie z przepisami rolnicy, którzy realizują praktykę polegającą na zapewnieniu wypasu, są zobowiązani do złożenia oświadczenia o zapewnieniu wypasu lub rejestru wypasu w terminie od 1 do 7 października roku, w którym złożyli wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej. W związku z tym, że termin złożenia oświadczenia albo rejestru wypasu upływa 7 października 2023 r., a w tym roku jest to sobota, rolnicy mogą złożyć oświadczenie lub rejestr wypasu do 9 października 2023 r. – informuje resort rolnictwa.