Zarzecki: Chcemy normalnej możliwości rozwijania naszych gospodarstw

Pewnie będą próby obłaskawienia polskiego rolnika, pewnie m.in. poprzez wyrównanie dopłat bezpośrednich, ale to jest rzucenie jałmużny i rzucenie ochłapu. My chcemy dzisiaj normalnej możliwości rozwijania się i budowania naszych gospodarstw. Zapewnienia godnego życia naszym dzieciom - tak podczas środowego protestu rolników w Warszawie mówił Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

- Największa kpina z polskiego rolnika, z polskiego hodowcy bydła mięsnego. Dzisiaj z dnia na dzień chce nam się zabrać 30 proc. naszego dochodu. Z każdych 100 zł, które zarabiamy chce nam się zabrać 30 zł i zostawić 70 zł. Po prostu ot tak sobie, w ciągu kilkunastu dni zmienia się jedną z najważniejszych ustaw dla polskiego rolnika, bo zakaz uboju religijnego powoduje to, że my tracimy możliwości eksportowe na rynki, które są dla nas najbardziej opłacalne - tak nowelizację ustawy o ochronie zwierząt ocenia Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Jacek Zarzecki podkreśla, że nie ma dzisiaj dobrej sytuacji w rolnictwie. Wymagania Nowego Europejskiego Zielonego Ładu i pandemia koronawirusa to nie wszystko, co dziś komplikuje sytuację na rynku żywca wołowego.

- Za chwilę mamy brexit, mamy umowę z Mercosurem, mamy toczące się negocjacje z Nową Zelandią i Australią. Nie ma dobrej sytuacji w rolnictwie. Dzisiaj mamy taką sytuację, że próbuje nam się ograniczyć możliwości produkcyjne. Jeśli wprowadzimy tę ustawę, to trzeba sobie powiedzieć wprost, że inne kraje w tym Francja, na tym najbardziej skorzystają. Dzisiaj polska wołowina dla większości muzułmanów, którzy żyją w Europie, jest wołowiną pierwszego wyboru. Jest relatywnie tania i dużo wyższej jakości. Dzisiaj gazety izraelskie piszą, że to jest cios w rynek koszer dla Europy i Izraela. W jakiej sytuacji rządzący pokazują nas na arenie międzynarodowej? Tracimy wiarygodność jako kraj. W 2019 r. PiS mówił – to jest dobry czas dla Polski. Jakby to był dobry czas, to by dzisiaj nie było tyle tysięcy rolników protestujących przeciwko tej ustawie. To jest zły czas dla Polski, to jest zły czas dla polskiego rolnictwa - wyjaśniał.

Zarzecki apelował również do senatorów, którzy wkrótce zadecydują o dalszych losach tej ustawy.

- Apeluję do senatorów, by mieli odwagę i zagłosowali za polskim rolnictwem, bo są dobrymi ludźmi, którym na sercu leży los polskiego rolnika. I też muszą o tym pamiętać, że to my ich wybieramy. Raz na cztery lata przychodzą do nas po głos, żebyśmy ich wspierali, głosowali. My dokładnie zapamiętamy tych parlamentarzystów, którzy zagłosują za ta ustawą i nie mogą liczyć na głos polskiego rolnika za 3 lata. Pewnie będą próby obłaskawienia polskiego rolnika. Pewnie m.in. poprzez wyrównanie dopłat bezpośrednich, ale to jest rzucenie jałmużny i rzucenie ochłapu. My chcemy dzisiaj normalnej możliwości rozwijania się i budowania naszych gospodarstw i zapewnienia godnego życia naszym dzieciom - mówił.

Co o kandydaturze Grzegorza Pudy na szefa przyszłego Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa sądzi Jacek Zarzecki?

- Grzegorz Puda był twarzą tej ustawy. Jestem bardzo ciekawy jak będzie tłumaczył to, że był twarzą ustawy, która de facto likwiduje dwie gałęzie polskiego rolnictwa, polskiego eksportu. Jeżeli miejsce ministra Ardanowskiego ma zająć osoba, która chce polskie rolnictwo likwidować, myślę że będzie miał ciężko – zaznacza Zarzecki.