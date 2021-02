Zarzecki o dobrostanie w nowej WPR: To klucz do zdobycia nowych rynków

To właśnie dobrostan może być kluczem do zdobycia nowych rynków i konsumentów, jak stwierdza Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM, pytany o „Dobrostan zwierząt” w nowej WPR. Branża ma jednak pewne uwagi do projektu oraz propozycje rozwiązań.

W ostatnim czasie odbył się szereg spotkań w ramach konsultacji Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027. W tym tygodniu dyskutowano o propozycjach dotyczących wsparcia w zakresie dobrostanu zwierząt. Jak podkreśla Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, branża docenia tak przeprowadzone konsultacje.

– Bardzo się cieszymy z tego, że tak szeroko odbywają się konsultacje Planu Strategicznego dla WPR, że minister zachęca organizacje rolnicze i rolników do wypowiadania się na ten temat, ponieważ jest to najważniejszy dokument dla polskich rolników na najbliższe 10 lat. Dzięki temu dokumentowi kształtujemy naszą politykę rolną i od tego zależy jak będzie wyglądało polskie rolnictwo w najbliższym czasie – zaznacza Zarzecki. – W tym tygodniu rozmawialiśmy na temat dobrostanu zwierząt. Cieszę się, że po zeszłorocznym sukcesie programu zwiększonego dobrostanu będzie on kontynuowany oraz rozszerzony o nowe gatunki zwierząt, a w przypadku bydła mięsnego o bydło opasowe, ponieważ to jest bardzo dobry kierunek. Dzięki rozwiązaniom podnoszącym dobrostan Polska może stać się liderem w Europie w tym zakresie i to może być kluczem do zdobycia nowych rynków i konsumentów, nawet w Europie – dodał.

Kłopotliwe oświadczenie

Jak zaznacza nasz rozmówca, Plan zawiera pewne zapisy, które budzą zastrzeżenia. Jednym z nich jest wymóg posiadania oświadczenia od kupującego zwierzę o niestosowaniu uboju rytualnego zawarty w opisie warunków kwalifikowalności do działania „Dobrostanu zwierząt” w przypadku opasów.

– To wylewanie dziecka z kąpielą. Rolnik nie prowadzi uboju, więc wydaje nam się, że nie może odpowiadać za to jak ubijane są zwierzęta, ponieważ z chwilą sprzedaży przestaje być ich właścicielem, a nabywca może z nimi zrobić co zechce. To będzie martwy przepis. Pamiętajmy, że 80 proc. rynku opanowane jest przez pośredników, a jeśli mieliby oni wystawiać takie oświadczenie to mogą stwierdzić, że w związku z tym obniżą cenę. Myślę, że część rolników mimo spełnienia warunków dobrostanu nie będzie chciała uczestniczyć w tym projekcie – stwierdza Zarzecki.

Celem tego projektu jest przede wszystkim poprawa dobrostanu zwierząt w gospodarstwach, jak podkreśla prezes PZHiPBM dodając, że sukces zeszłorocznego programu wskazuje, że polscy rolnicy są zainteresowani takimi działaniami.

– Zeszłoroczny program odniósł potężny sukces. Skorzystało z niego blisko 50 tysięcy gospodarstw rolnych utrzymujących bydło. Wprowadzenie zapisu o takim oświadczeniu może spowodować, że program zamiast się rozwijać stanie się projektem fasadowym. Może ktoś będzie miał poczucie, że rolnicy sami decydują czy dane zwierzę ma być ubijane zgodnie z wymogami religijnymi czy nie, ale przecież nie mają na to żadnego wpływu, bo nabywca może zrobić co chce, podpisać co zechce, a przecież on sprzedaje to bydło dalej. Dla mnie to nie jest sensowny pomysł. Można powiedzieć, że jest to danie możliwości wyboru rolnikowi, ale według mnie nie jest to żaden wybór – mówi Jacek Zarzecki.

Propozycje branży

Jak informuje nasz rozmówca, branża przygotowała pewne propozycje w kwestii uboju religijnego.

– Przede wszystkim ubój bez ogłuszania nie powinien być prowadzony w ubojniach rolniczych. Wydaje nam się zasadne, aby był przeprowadzany wyłącznie w zakładach ubojowych. Kolejną rzeczą, jeśli mówimy o dobrostanie zwierząt, jest monitoring w samochodach i ubojniach, co pozytywnie wpłynęłoby na transparentność. Ostatnia rzecz w kwestii uboju religijnego to wprowadzenie obowiązkowego rejestru uboju religijnego, certyfikacji tych ubojni, co również zwiększyłoby transparentność. Naprawdę nie musimy wprowadzać takich oświadczeń. Możemy iść drogą Francji, Rumunii czy Włoch, które sobie idealnie poradziły z tematem uboju religijnego, który jest po prostu rejestrowany. Jeżeli będziemy wiedzieli o jakiej skali tego uboju mówimy, bo dzisiaj potężnie się w tym zakresie różnimy, ponieważ branża mówi co innego, dane resortowe co innego, jeżeli będziemy w stanie pozyskać wiarygodne dane możemy rozmawiać co z tym fantem dalej robić. Jednak przede wszystkim zależy mi na tym, żeby Polska była liderem w Europie w zakresie dobrostanu, a wprowadzenie oświadczeń spowoduje większe zniechęcenia rolników do uczestnictwa w tym systemie poprawy dobrostanu niż miałoby to przynieść korzyści – stwierdza prezes PZHiPBM.

Mamki, opasy i miesiące

Kolejną kwestią do, której odniosła się branża producentów bydła mięsnego, był zapis mówiący, że do płatności kwalifikują się jedynie opasy z gospodarstw, które jednocześnie nie realizują interwencji dotyczącej dobrostanu krów mamek. Są gospodarstwa jednocześnie utrzymujące krowy mamki i prowadzące opas, co uniemożliwiałoby spełnienie tych warunków, jak podkreśla nasz rozmówca.

Kolejną kwestia jest okres utrzymania zwierząt w danym gospodarstwie. Zgodnie z obecną wersją miałyby być one opasane w gospodarstwie ciągle od min.4 do maks. 30 miesiąca życia.

– Moje wątpliwości budzi przede wszystkim okres utrzymania tych zwierząt w jednym gospodarstwie przez okres ciągły. Moim zdaniem, w przypadku opasu bydła mięsnego, opłata powinna obowiązywać zwierzęta od skończenia 6 miesięcy do 24 miesięcy i za ten okres powinno się ewentualnie płacić. Przy bydle mięsnym nie oddziela się zwierząt w wieku 3 miesięcy. Rozumiem, że tu chodzi o opas także byczków hf. Uważam, że ta płatność powinna być przyznawana także dla zwierząt od 6 do 24 miesiąca, które przebywają w danym gospodarstwie rolnym w tym okresie nie krócej niż 6 miesięcy. Jeżeli przebywałby one w dwóch gospodarstwach to dopłata musiałaby zostać proporcjonalnie podzielona – mówi nasz rozmówca.

Wypas opasów

– Zależy nam, aby ten program był jak najszerszy i przede wszystkim ewolucyjny. Dobrostan zwierząt powinien polegać na ewolucyjnych zmianach, a nie rewolucyjnych. Z punktu widzenia praktyka, wypuszczanie byków o masie 600kg na 4 godziny na pastwisko i później ich zaganianie wiąże się mniej więcej z próbą samobójczą. Dla nas temat wypasu opasów jest pójściem o krok za daleko. Oczywiście możemy mówić na temat wybiegów dla zwierząt, ale powinno się to odbywać w etapach. Większość bydła opasowego w Polsce utrzymuje się w małych gospodarstwach, z których większość nie będzie mogła spełnić tego wymogu. Nasza propozycja jest taka, żeby w pierwszym etapie wprowadzić rzeczy, które nie budzą wątpliwości praktyków, czyli chów bezuwięziowy, utrzymanie grupowe, utrzymanie na ściółce, gdzie musiałby zajmować ona niemniej niż 50 proc. powierzchni kojca i oczywiście zwiększoną powierzchnię o 20 proc. Jeżeli mówimy o wybiegach to niech będą obligatoryjne, ale od 2025 roku, przy czym zasadnym byłoby uruchomienia programu wsparcia w ramach modernizacji gospodarstw rolnych skierowanego stricte na poprawę dobrostanu zwierząt. Pamiętajmy, że obecnie większość obór nie ma wybiegów, a przy modernizacji z poprzedniego działania, które de facto teraz kończymy nie było możliwości budowy wybiegów, dotyczyło to tylko modernizacji budynków. W związku z tym powinien być taki program uruchomiony, żeby jak największa rzesza rolników skorzystała i poprawiała ten dobrostan – stwierdza Zarzecki dodając, że programy pomocy powinny się ze sobą zapętlać, ponieważ zagwarantuje to ich sukces.

Nie ma na co czekać

Jak zaznaczył nasz rozmówca, nie warto czekać na realizację programów związanych z poprawą dobrostanu do 2023 roku.

– Prowadząc ten eksperyment na żywym organizmie, czyli jak najszybciej wprowadzając te programy, moglibyśmy wprowadzić poprawki, które eliminowałyby ewentualne błędy, zanim zacznie działać Plan Strategiczny dla WPR. Tak jak było przy dobrostanie krów mamek – stwierdził. – W przy projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” zaproponowaliśmy objęcie programem również bydła opasowego, tak żebyśmy nie musieli za dwa lata zastanawiać się czy to co przygotowaliśmy się sprawdzi. Mamy szansę testowania jeszcze w ramach starego WPR-u pewnych rozwiązań bez strachu, że dane środki będziemy musieli oddać czy stracić, a po 2023 r. jeżeli jakiś model nie wypali to niestety te środki będą stracone. Dlatego jestem zwolennikiem jak najszybszego wprowadzania pewnych rozwiązań. Cieszę się z prowadzonego dialogu między ministerstwem rolnictwa i organizacjami branżowymi, bo tylko dzięki temu możemy razem wypracować mądre przepisy które, będą zmieniały dobrostan zwierząt. Mam nadzieję, że argumenty o których wspomniałem, będą wzięte pod uwagę. Myślę, że mamy jeden cel, czyli poprawę dobrostanu zwierząt, a jest jeszcze wiele do zrobienia. To jest dobry i jedyny kierunek - poprawa dobrostanu zwierząt gospodarskich - również po to żeby zdobywać nowe rynki – dodał.

Konsultacje Planu Strategicznego będą trwały do 15 lutego br. Kolejna wersja, po wprowadzeniu ewentualnych poprawek, przedstawiona zostanie na przełomie marca i kwietnia.

