Zarzecki o ekspansji na rynki muzułmańskie

Zaczyna się to składać w jedną całość. Resort rolnictwa i spraw zagranicznych grają do jednej bramki wspólnie z polskimi firmami, które są w stanie dostarczyć produkty halal na rynki muzułmańskie, powiedział Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM, komentując powołanie Zespołu do spraw ułatwiania eksportu artykułów rolno-spożywczych wymagających certyfikatu halal na rynki muzułmańskie.

Niedawno powołany Zespół do spraw ułatwiania eksportu artykułów rolno-spożywczych wymagających certyfikatu halal na rynki muzułmańskie jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie polskich producentów oraz odbiorców na rynkach muzułmańskich rozwojem współpracy handlowej, jak informowało ministerstwo rolnictwa. Głównym zadaniem Zespołu ma być wsparcie ekspansji polskich artykułów rolno-spożywczych na rynkach muzułmańskich. O komentarz na temat planowanych działań i perspektyw rozwoju sektora wołowiny halal poprosiliśmy Jacka Zarzeckiego, prezesa Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

– Chcemy, żeby to był zespół, który będzie ułatwiał eksport polskich produktów spożywczych, w tym oczywiście wołowinę, na rynki muzułmańskie. Polska jako jeden z nielicznych krajów Unii Europejskiej posiada możliwość uboju religijnego, w związku z tym te rynki są dla nas bardzo atrakcyjne – mówi Zarzecki.

Jako działania, od których trzeba rozpocząć wspieranie eksportu polskich produktów spożywczych Zarzecki wskazuje zmiany świadectw weterynaryjnych, a w niektórych przypadkach ich ustalenie. Jak podkreślił nasz rozmówca, w tym roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii poczynili wiele działań w tym zakresie.

– Powołany zespół ma przede wszystkim mówić jakie są potrzeby rynku, nie tylko muzułmańskiego, ale także jakie są możliwości produkcyjne i przetwórcze polskich producentów żywności – podkreśla prezes PZHiPBM. – To jest krok w dobrym kierunku. Pokazuje on, że ministerstwo podjęło słuszną decyzję, żeby przepisy czy wzory świadectw weterynaryjnych nie były oderwane od potrzeb rynku. Niekiedy te warunki weterynaryjne ustalane były wiele lat temu i od tamtej pory się nie zmieniały. Teraz są ponownie weryfikowane. Obecnie mamy zupełnie nowe możliwości techniczne. Dodatkowo w niektórych przypadkach nasze wzory są zupełnie inne wzory świadectw innych krajów europejskich eksportujących produkty rolno-spożywcze do krajów muzułmańskich. Chodzi nam m.in. o ujednolicenie i ułatwienie eksportu, w czym ważną rolę pełni uzgadnianie wzorów świadectw weterynaryjnych nie tylko ze związkami hodowców i producentów, ale przede wszystkim eksporterów – dodaje.

Nasz rozmówca podkreślił, że rynek produktów halal jest bardzo chłonny. Stanowią go głównie rynki Bliskiego Wschodu, kraje takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Irak, Iran, Algieria czy Turcja.

– To jest potężny rynek, na który chcemy mocno wejść – stwierdza Zarzecki. – Te działania, które są teraz prowadzone w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, ponieważ w negocjacjach tych uzgodnień czy też w otwarciu rynku rolę pełnią również radcy rolni w polskich ambasadach, którzy podlegają ministerstwu spraw zagranicznych, zaczynają się fajnie składać w jedną całość. Resort rolnictwa i spraw zagranicznych grają do jednej bramki wspólnie z polskimi firmami, które są w stanie dostarczyć produkty halal na rynki muzułmańskie – informuje.

Pytany o udział wołowiny halal w eksporcie polskiej wołowiny zaznacza, że do tej pory nie gromadzono danych na temat wielkości wolumenu eksportowanej wołowiny halal.

– Na pewno ma ona duże znaczenie, nawet w wołowinie eksportowanej do krajów europejskich, w których żyją muzułmanie, jak Francja, Włochy, Niemcy czy Bośnia i Hercegowina, stanowiąca dla nas szczególnie rozwojowy rynek. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie w porozumieniu z Inspekcją Weterynaryjną i zakładami mięsnymi uda nam się ustalić jaki udział w eksporcie polskiej wołowiny stanowi wołowina pochodząca z uboju religijnego, w tym halal.

W wyniku uboju według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne można pozyskać nie tylko produkty halal, ale i koszerne, których największym odbiorcą jest Izrael. Zapytany o stan i perspektywy dla tego sektora Zarzecki podkreśla, że nasza pozycja na tym rynku jest stabilna – sprzedajmy dobrze i po atrakcyjnych cenach. Na rynek izraelski trafia kilkanaście tysięcy ton polskiej wołowiny rocznie.

– Jest to dla nas rynek ważny, mieszczący się w pierwszej 10 największych rynków eksportowych w zakresie polskiej wołowiny. Ten rynek także się rozwija, ale kontakty między Polską i Izraelem w zakresie wymiany handlowej bardzo dobrze się układają i nie musimy zdobywać tego rynku na nowo, musimy jedynie być odpowiedzialni za to, żeby produkt tam dostarczany był wysokiej jakości – zaznacza prezes PZHiPBM.