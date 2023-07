Pomimo spadku cen żywca wołowego i produkcji w Europie, zdaniem Jacka Zarzeckiego, Polska nadal ma duży potencjał rozwoju.

Sezonowy spadek cen bydła

- Ceny bydła spadają. Taka tendencja trwa od wielu lat o tej porze roku i nie powinno to nikogo dziwić. Oczywiście skala spadków jest wyższa, niż normalnie, ale chciałbym jedynie przypomnieć , że ubiegły rok był rokiem ponadprzeciętnych wzrostów cen – mówi Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Spada produkcja wołowiny UE. W okresie syczeń – marzec 2023 r. produkcja wołowiny w relacji rocznej obniżyła się w sztukach o 2,6 proc., a w tonach o 3,8 proc. Spadek pogłowia wynika z redukcji krów mlecznych w UE. W Polsce pogłowie bydła wzrosło o 1,1 proc. W 2022 r. producenci kupili mniej zwierząt, w szczególności producenci z Francji. Były tam obawy co do cen pasz, energii i innych kosztów produkcji, co wpłynęło na znaczący spadek produkcji we Francji.

Ceny bydła zależne od pogody

Według prezesa PZHiPBM spadek produkcji we Francji skompensowano wzrostem importu wołowiny, zwłaszcza z Polski. Dużą rolę w cenie żywca wołowego będzie odgrywała pogoda. w przypadku gdy susza ponownie bardzo dotknie te kraje, można spodziewać się delikatnego wzrostu produkcji i zmniejszenia pogłowia krów, co będzie oznaczało zwiększenie zapotrzebowania na cielęta.

- Tylko w ubiegłym roku import do Polski wyniósł ponad 260 tys. sztuk, to pokazuje potencjał do rozwoju sektora wołowiny w kraju – podsumowuje Zarzecki.