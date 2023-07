Zdrowie nóg i racic to u krów mlecznych jeden z najważniejszych czynników wpływających na długość ich użytkowania w stadzie. Poprawne żywienie, dobrostan i genetyka to w rękach hodowcy główne narzędzia w osiągnięciu celu, jakim jest długowieczna krowa.

Jednym z podstawowych zadań hodowcy pozwalającym utrzymać wysoki status zdrowotny racic jest obserwacja i systematyczna kontrola stanu racic oraz błyskawiczne podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia problemu. Badania wskazują, że nawet 50 proc. zwierząt w stadzie krów mlecznych może wykazywać problemy z kończynami bądź racicami, czego efektem w skrajnym przypadku może być wybrakowanie zwierzęcia ze stada. Biorąc pod uwagę systematyczne powiększanie się stad, coraz trudniej o indywidualne traktowanie każdej sztuki. W monitoringu zdrowotności nóg i racic pomocne mogą okazać się nowoczesne narzędzia monitorujące aktywność i ruch zwierząt, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości alarmujące o tym stanie hodowcę.

Ważny rodzaj podłoża

W profilaktyce chorób racic niezwykle istotny jest system utrzymania zwierząt, a w szczególności fakt, po jakiej powierzchni się poruszają. Dla bydła niekorzystne są śliskie i gładkie powierzchnie – krowy niechętnie przemieszczają się po nich; mogą także stać się przyczyną urazów, które w skrajnych przypadkach mogą skończyć się wybrakowaniem zwierzęcia. Z drugiej zaś strony podłoże nie może być zbyt miękkie, szczególnie w warunkach wysokiej wilgotności. Przy braku dostępu do szorstkiej i twardej nawierzchni racice w niewielkim stopniu ulegają ścieraniu i wówczas konieczne jest częstsze przeprowadzanie zabiegu korekcji racic. Najlepiej, jeśli zwierzęta przez cały okres swojego życia (oprócz cieląt, które muszą być w określonym przepisami wieku utrzymywane na ściółce) mają dostęp do takiego samego rodzaju podłoża. Niekorzystną dla bydła sytuacją jest utrzymywanie młodych zwierząt na głębokiej ściółce, a następnie przeprowadzanie do obiektu, gdzie funkcjonuje system bezściołowy. Często wówczas dochodzi do odgnieceń i owrzodzeń racic, co niekiedy eliminuje niektóre sztuki z dalszego użytkowania (...).