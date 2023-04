Ziaja na EEC: Stworzenie zdrowego i samodzielnego rolnictwa wymagałoby wielu zmian

Podziel się

W ocenie prelegenta najkorzystniejszym kierunkiem dla rolnictwa byłoby dążenie do samodzielności i niezależności, fot. PTWP

Martin Ziaja, prezes OZHB w Opolu i członek zarządu PFHBiPM, był jednym z uczestników debaty pt. „Zielony Ład w polskim rolnictwie” w ramach tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC). Podkreślił on, że rolnictwo powinno skupić się na dążeniu do samodzielności i niezależności. Wymagałoby to jednak wielu trudnych zmian.

PARTNERZY SERWISU

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin