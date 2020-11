Zielony Ład w sektorze bydła - obawy i wyzwania

Spadek opłacalności produkcji ekologicznej, wydzielenia gruntów pod zalesienia, podniesienie kosztów produkcji i utrata konkurencyjności, to tylko niektóre z kwestii podniesionych w czasie debaty eksperckiej na temat konsekwencji wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu, która odbyła się w czasie Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine.

Jednym z wyzwań stojących przed sektorem bydła jest Europejski Nowy Zielony Ład i strategia „od pola do stołu”, która zakłada m.in. ograniczenie o połowę środków ochrony roślin, redukcje zużycia antybiotyków i zwiększenie ilości gruntów rolnych przeznaczonych na rolnictwo ekologiczne. To ostatnie założenie szczególnie często przywoływane było w czasie debaty eksperckiej, która odbyła się podczas sesji poświęconej produkcji bydła w czasie Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine.

– Sam pomysł, aby zwiększyć tak znacznie udział produkcji ekologicznej w UE - 25 proc. upraw miałoby być pod rolnictwo ekologiczne, jest krytykowany zewsząd, nawet przez tych, którzy prowadzą dzisiaj produkcję ekologiczną. Boją się oni, że silne zachęty finansowe do zwiększenia areału produkcji ekologicznej spowodują nadwyżkę na rynku, spadek cen i pogorszenie opłacalności, więc czują się zagrożeni – mówił Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. – Większość stwierdza, że to rynek powinien decydować o wielkości produkcji, żeby nadążała za rosnącym popytem, bo tylko to gwarantuje opłacalność – dodał.

Jak zaznaczył, w przypadku redukcji zużycia antybiotyków w produkcji bydła mięsnego będzie znacznie mniej problemów, ponieważ ich zużycie nie jest duże, choć oczywiście pewne rzeczy można poprawić np. ulepszyć profilaktykę oraz pracować nad poprawą zdrowotności stad.

– Ten kierunek wydaje się dla nas jak najbardziej do przyjęcia i jesteśmy w stanie poprawiać pracę z bydłem. Liczymy na zachęty w programie strategicznym. Rolnicy na pewno będą podążać w kierunku poprawy produkcji bydła mięsnego – podwyższenia dobrostanu, redukcji zużycia lekarstw, jeżeli te zachęty się pojawią – stwierdził Wierzbicki. – Czekają nas wyzwania, ale jesteśmy w stanie im sprostać, jeżeli tylko w planie strategicznym będą odpowiednie środki przeznaczone na ułatwienie rozwoju w tym kierunku – dodał.

Z kolei Leszek Hądzlik, prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, zwrócił uwagę na strategię dotyczącą zalesiania.

– Polski te ograniczenia specjalnie nie dotyczą, niemniej obawiamy się wydzielania gruntów pod zalesienia. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której rolnik kupił hektar za 100 tys. zł i ma go teraz przekazać na zalesienie. Rozumiem, że w danym regionie ilość zalesień ma osiągnąć odpowiednią wielkość, ale rolnicy się obawiają się wydzielenia z bazy paszowej – podkreślił.

Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, poinformował o przygotowaniach czynionych przez zespół ds. zrównoważonej wołowiny, który pod kierownictwem Jerzego Wierzbickiego analizuje zagadnienia związane z dobrostanem i zużyciem antybiotyków i przygotowuje się na wdrożenie Zielonego Ładu.

Zarzecki zwrócił również uwagę na produkcję ekologiczną.

– Chciałbym się skupić na jednej rzeczy, o której nie mówimy dużo, tj. rolnictwie ekologicznym. Mówimy o tych 25 proc. rolnictwa ekologicznego, gdzie w Polsce od 2004 roku doszliśmy w roku 2020 do poziomu między 3 a 4 proc. To jest duża przepaść i nie wyobrażam sobie jak do roku 2030 mamy dojść do poziomu 25 proc., gdy średnia europejska to ok. 9-10 proc. Nakłada się na to także Wspólna Polityka Rolna, gdzie tych środków finansowych będzie mniej. Musimy trochę zmienić patrzenie na środki unijne, a pieniądze unijne muszą być mądrze zainwestowane – stwierdził.

Zaznaczył również, że Zielony Ład może okazać się cofnięciem rolnictwa o 40 lat rozwoju, co stanowi zagrożenie dla rolnictwa w Polsce będącej eksporterem żywności.

Z kolei Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso, poinformował, że nie widzi sensu wprowadzania Zielonego Ładu.

– Zastanawiam się jaki to ma cel. Nie bardzo widzę sens wprowadzania Zielonego Ładu, chyba że cel ukryty jest zupełnie inny i nie chodzi o rolnictwo. Obecnie kraje UE swoją produkcję opierają na bardzo wysokich standardach bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt i podwyższanie tych standardów kosztem produkcji, gdy kraje trzecie nawet do tych standardów nie dążą, spowoduje wzrost cen i przeniesienie produkcji żywności do krajów trzecich, czyli konsument w UE dostanie produktów gorszej jakości, a nie to co zakłada Zielony Ład, czyli produkt wyższej jakości – mówił Choiński. – Podwyższając dalej koszty produkcji nie będziemy w stanie konkurować i sprzedawać swoich produktów na rynki eksportowe, a Polska jest producentem żywności na eksport i jeśli chcemy się liczyć w produkcji żywności dalej musimy ją eksportować. Nie jesteśmy w stanie skonsumować tej produkcji tylko w naszym kraju, zresztą pokazują to nasze branża mięsna czy mleczarska, które opierają się wyłącznie na eksporcie. Jeśli podniesiemy jeszcze koszty produkcji, to oddamy całą produkcję żywności do krajów trzecich, które tak naprawdę nie przestrzegają tych standardów, a w ramach kontyngentów czy umów z UE będą miały dostęp do naszego rynku i będą sprowadzały swój produkt niższej jakości po niższych cenach, więc nie widzę sensu wprowadzenia Zielonego Ładu w takiej formie – stwierdził.

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji całej sesji poświęconej produkcji bydła podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine.