Dokonując szybkiego przeglądu cen środków do produkcji, ich dostępności, jak również zaplecza paszowego zgromadzonego na okres zimowy, można odnieść wrażenie, że kolejne miesiące mogą okazać się trudnym okresem dla hodowców bydła.

Dużym wyzwaniem będą też problemy dotyczące całego sektora rolnego tj. rosnące ceny energii, problemy z dostępnością opału, wysokie ceny i ograniczona podaż nawozów mineralnych. Rosnącym problemem jest również dostępność pracowników w rolnictwie. Wracając jednak do sytuacji paszowej warto zauważyć, że o ile plony zbóż były w tym roku na przyzwoitym poziomie, tak zbiory pasz objętościowych nie należały do rekordowych.

Gorsze plony pasz objętościowych

Okresowe deficyty wody sprawiły, że zbiory pasz z użytków zielonych mogą okazać się w wielu gospodarstwach niewystarczające na czas do nowych zbiorów. Już pierwszy pokos, z uwagi na zimną i stosunkowo suchą wiosnę okazał się rozczarowujący, a trzeba zauważyć, że plony uzyskiwane właśnie z pierwszego pokosu stanowią niekiedy nawet połowę całkowitych zbiorów z użytków zielonych. Kolejne pokosy były jeszcze słabsze, trawa w niektórych regionach zamiast rosnąć, kurczyła się z dnia na dzień. Dostępność wody dobrze obrazuje w tym okresie wypowiedź pewnego rolnika: „Pierwszy raz w życiu widziałem, żeby zielona trawa paliła się na polu”.

Plony kukurydzy kiszonkowej w niektórych regionach prezentują się jeszcze gorzej. Podróżując po kraju nie trudno było spotkać przykry widok, jaki stanowiły plantacje kukurydzy ledwie sięgające pasa i usychające na pniu. Trudno w tej sytuacji mówić zarówno o dobrych plonach, jak też jakości kiszonki sporządzonej z takich upraw. W przypadku tak słabych plantacji były problemy zarówno z zawiązaniem kolb, jak też ich wypełnieniem. Energetyczność takiej kiszonki jest więc na bardzo niskim poziomie.

Pasze z zakupu to zawsze ryzyko

O ile z uzupełnieniem braków w paszach treściwych nie ma większego problemu, tym bardziej, że wiele gospodarstw bazuje wyłącznie na paszach treściwych pochodzących z zakupu, tak w przypadku pasz objętościowych jest to bardziej skomplikowane. Pasze treściwe, choćby w postaci ziarna zbóż wykazują większą powtarzalność, zarówno pod względem jakości, jak również zawartości składników pokarmowych, gdyż surowiec ten zbierany jest w całym kraju w stosunkowo krótkim terminie. Z kolej w przypadku pasz objętościowych zarówno jakość, jak i skład chemiczny są bardzo zmienne. Wynika to m.in. ze zróżnicowania w składzie gatunkowym, terminach i technologii zbioru, jak również w metodach konserwacji i magazynowania. W efekcie dużym wyzwaniem jest dokonanie zakupu dobrej paszy objętościowej. W obliczu ograniczonej dostępności trzeba się będzie jednocześnie liczyć ze wzrostem cen tych pasz.

Czynnikiem ryzyka wynikającym z połączenia wysokich cen z ograniczoną dostępnością jest pojawienie się na rynku pasz, które można określić jako „śmieci”. Z taką sytuacją mieliśmy już do czynienia przed kilkoma laty, kiedy w obliczu ubogich zbirów traw ceny sianokiszonki poszybowały do poziomu ok. 250 zł za balot, w którym po otwarciu niejednokrotnie można było napotkać sprasowane liście, czy też nieużytki niekoszone od lat. W związku z tym decydując się na zakup pasz objętościowych, trzeba zachować daleko posuniętą ostrożność. Z dystansem należy z pewnością podchodzić do transakcji zawieranych na odległość, nie mając bezpośredniego kontaktu z dostawcą. Najrozsądniejszym wyjściem jest więc dokonywanie zakupów w swojej okolicy, najlepiej od znajomych rolników, którzy przykładają dużą wagę do zbioru wysokiej jakości pasz objętościowych.