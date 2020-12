Złoty medal za… toaletę dla krów

Choć tegoroczne Targi EuroTier w Hanowerze zostały przełożone na przyszły rok, organizatorzy uchylili rąbka tajemnicy informując o nagrodzonych produktach.

Kapituła Konkursu EuroTier 2021 Innovation Awards w tym roku złoty medal przyznała za innowacyjne rozwiązanie, jakim jest toaleta dla krów.

Coraz ważniejsza staje się redukcja emisji gazów pochodzących z produkcji zwierzęcej. Chociaż środki mające na celu rozwiązanie tego problemu od dawna są ukierunkowane na emisje, które powstają w pomieszczeniach dla zwierząt, obecnie coraz bardziej skupia się na ograniczeniu ich występowania w początkowym etapie, zarówno pod względem technicznym, jak i na poziomie procesu. Dodatkowo hodowcy bydła mlecznego są zobowiązani do poszukiwania potencjalnych sposobów redukcji emisji amoniaku i skutecznego ich wdrażania. W hodowli bydła mlecznego wytwarzane są duże ilości amoniaku, pochodzące głównie z moczu (od 15 do 20 litrów dziennie).

Toaleta dla krów opracowana przez firmę Hanskamp z Holandii to rewolucyjny produkt, który wychodzi naprzeciw tym problemom. Innowacyjny system składa się ze stacji żywienia i urządzenia do zbierania moczu. Pod koniec wydawania paszy bodziec zewnętrzny jest używany do wywołania odruchu oddawania moczu, a następnie mocz jest pobierany do podstawionego pojemnika.

Tworzenie się amoniaku na podłogach jest ograniczone dzięki wczesnemu oddzieleniu fekaliów i moczu. Podłogi pozostają czystsze, co ma pozytywny wpływ zarówno na zdrowie racic, jak i na jakość powietrza w pomieszczeniach dla zwierząt. Ponadto rolnik może zdecydować o wykorzystaniu zebranych selektywnie odchodów i moczu w sposób ukierunkowany albo do produkcji roślinnej, albo do wytwarzania energii.