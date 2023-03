Niebawem nastąpi zmiana wyglądu kolczyków dla bydła, która będzie polegała na wyrównaniu wielkości ostatnich pięciu cyfr numeru identyfikacyjnego zwierzęcia. Zmiana z pozoru niewielka, ale wywołuje spore poruszenie wśród hodowców.





Dotychczasowy wygląd kolczyków dla bydła przez lata nie ulegał żadnym zmianom. Hodowcy przyzwyczaili się do zapisu, gdzie w dolnym rzędzie widniały cztery duże cyfry i jedna mała cyfra kontrolna. Większość hodowców identyfikując zwierzęta zapamiętywała tyko cztery duże cyfry rzucające się z daleka w oczy. Teraz pamięć trzeba będzie rozszerzyć o dodatkową cyfrę.

5 dużych cyfr na kolczyku dla bydła

Zdania co do tej zmiany są podzielone, jedni popierają, a inni są rozczarowani modyfikacją wyglądu kolczyków. Zmiana ta stanowi odpowiedź na ustawę z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, według której wszystkie polskie zwykłe kolczyki dla bydła będą posiadały 5 dużych cyfr, gdzie liczba kontrolna od tego momentu będzie miała tą samą wielkość co poprzedzające ją cyfry. Zmiana nastąpi u wszystkich dostawców kolczyków najpóźniej dnia 20 kwietnia 2023 r.

Należy jednak podkreślić, że wszystkie kolczyki wyprodukowane do 19 kwietnia 2023 r., zgodnie ze starym wzorem i aktualną umową dostawcy i ARiMR będą obowiązywały i będzie można je wykorzystać do momentu zużycia przydzielonej puli numerów.