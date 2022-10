Jako społeczeństwo mamy realny na zmiany klimatu, lecz niestety często skupiamy się na działaniach, które nie przynoszą pożądanych rezultatów. Warto skupić się na efektywnych rozwiązaniach jak np. redukcja utraty żywności oraz ograniczenie jej marnowania, które odpowiadają nie tylko za istotną część emisji gazów cieplarnianych, ale i wiążą się z marnowaniem wody.

Ciekawym elementem podczas pierwszego dnia konferencji PRECOP 27 była debata na temat zrównoważonego rolnictwa i kryzysu żywnościowego.

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas dyskusji był raport pt. Zmiany klimatu a produkcja żywności - badanie świadomości Polaków, przygotowany dla Upfield. Wyniki omówił Sebastian Tołwiński z Head of Corporate Affairs & Communications CEE, Upfield Polska, który przekonywał, że każdy, jako konsument, może przyczynić się do ograniczania zmian klimatycznych. Tołwiński gorąco namawiał słuchaczy, aby w tym celu ograniczyli spożycie mięsa i nabiału, choć nie wyjawił wyraźnych argumentów uzasadniających takie działanie, jednocześnie podkreślając, że jest reprezentantem firmy będącej producentem żywności pochodzenia roślinnego.

Niska chęć do rezygnacji z mięsa i nabiału

Jak tłumaczył Tołwiński, motywacją do stworzenia raportu była chęć poznania stanu świadomości Polaków na temat powiązania produkcji żywności i zmian klimatycznych.

Zgodnie z zaprezentowanymi wynikami postrzeganie wpływu produkcji żywności na klimat było uzależnione od stopnia świadomości ekologicznej. Zaś, co, o dziwo, zdziwiło mówcę, chęć wyeliminowania z diety mięsa i nabiału była niska we wszystkich grupach.

Ponadto badanie wykazało, że niemal wszyscy badani byli zaniepokojeni zmianą klimatu oraz, że byliby oni skłonni zapłacić więcej za produkty, których produkcja charakteryzowałaby się niższym wpływem na środowisko naturalne.

Skłonność do redukcji mięsa i nabiału w diecie nie jest wysoka. Źródło: Raport

1/3 wyprodukowanej żywności jest marnowana

Istotny wpływ na zmiany klimatyczne ma m.in. marnowanie żywności. Jak tłumaczył Tołwiński, zjawisko to dotyczy ok. 1/3 wyprodukowanej żywności.

– W Polsce jest to ok. czterech milionów ton. Proszę to sobie wyobrazić. Trzy miliardy osób na świecie nie ma co jeść a w kraju o nie za dużej liczbie ludności i nie za dużej gospodarce marnuje się cztery miliony ton żywności. To skandal – mówił. – Być może żywność, pomimo ostatnich podwyżek, niekiedy wynoszących 100 proc., jest wciąż zbyt tania, skoro tyle się jej marnuje. (…). Może jeśli cena będzie wyższa, to mniej będzie marnowane – dodał.

Trzy elementy kryzysu żywnościowego

Podczas debaty poruszono również temat kryzysu żywnościowego.

– Są duże różnice pomiędzy poszczególnymi elementami kryzysu żywnościowego. Pierwszym elementem jest dostępność żywności. Obejmuje on m.in. kwestie problemów z transportem żywności, np. zboża. Wiąże się on np. z kryzysem w Ukrainie, gdyż w obecnej sytuacji niedoborem eksportu zboża z Ukrainy i Rosji zostało dotkniętych 60 państw na całym świecie. Drugim elementem tego kryzysu jest dostępność cenowa. Ceny rosną i w wielu krajach świata, również rozwiniętych, okazuje się, że konsumenci mają problem z zapewnieniem źródeł składników odżywczych dla gospodarstw domowych. Trzecim zaś jest ilościowa dostępność żywności. Element ten obrazować może obecna sytuacja na rynku nawozów - ceny są wysokie, więc rolnicy z powodów ekonomicznych korzystają z mniejszej ilości nawozów, co w krótkiej perspektywie będzie przekładać się na mniejsze plony, więc za rok lub dwa, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, dostępnej żywności będzie mniej – tłumaczył Raschad Al-Khafaji, dyrektor Biura Łącznikowego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z Unią Europejską i Belgią,

Marnowanie żywności a utrata żywności

Kolejne ważne rozróżnienie omówione przez eksperta dotyczyło marnowania żywności i jej utraty.

– Marnowanie żywności zachodzi na poziomie gospodarstwa domowego, gdy konsument decyduje się wyrzucić dane produkty spożywcze, zaś utrata żywności obejmuje straty, do których dochodzi pomiędzy miejscem produkcji a miejscem sprzedaży – wskazał Al-Khafaji.

– Przede wszystkim powinniśmy zmierzać do rozwiązań, w zakresie innowacji czy transportu, które pozwolą jak najbardziej ograniczyć utratę żywności, czyli kwestie te są poza zasięgiem konsumentów, dotyczą one rządów, firm czy samorządów – dodał.

Jako przykład żywności utraconej mówca podał owoce mango z Senegalu, których aż 50 proc. jest traconych pomiędzy plantacją a sklepem ze względu na problemy z transportem i magazynowaniem.

Na wyprodukowanie 1 kalorii potrzeba 1 litr wody

Al-Khafaji zaznaczył również, że marnowanie żywności należy postrzegać przez pryzmat wody wykorzystywanej do produkcji, gdyż do wyprodukowania 1 kalorii potrzeba ok. 1 litra wody. Należy również pamiętać, że marnowanie żywności odpowiada za 8 proc. ogólnej emisji gazów cieplarnianych.

– Nie możemy jednak rozwiązać tych problemów sami. Jest to system wymagający holistycznego podejścia i żaden z tych elementów nie może zostać rozwiązany przez jeden rząd czy ogniwo łańcucha – mówił.

Ograniczanie spożycia mięsa nie rozwiąże problemów z klimatem

Z opinią tą zgodził się Andrej Modic, prezes zarządu Farmer Direct Sp. z o.o. Modic wskazał także, że ograniczanie spożycia mięsa nie rozwiąże problemów z klimatem, gdyż dieta większości populacji naszej planety, żyjącej w krajach rozwijających się, już dziś składa się głównie z produktów roślinnych, gdyż mięso jest produktem, na który pozwolić mogą sobie nieliczni, więc ograniczenie spożycia mięsa i nabiału przez część populacji żyjącą w krajach wysokorozwiniętych nie przełoży się istotnie na zmiany klimatu.

Skracanie łańcuchów dostaw – korzyść dla rolnika i klimatu

Zdaniem mówcy efektywniejszą drogą jest rozwój rolnictwa regeneratywnego oraz skracanie łańcuchów dostaw, szczególnie poprzez rozwój sprzedaży internetowej i mobilnej.

– Rolnik przez tradycyjny kanał dystrybucji dostaje 15 do 20 proc. ceny końcowej, zaś u nas [wirtualny targ lokalnyrolnik.pl – przy. red.] dostaje przynajmniej 62-63 proc. – mówił Modic.

Zwiększenie nacisku na zrównoważoną produkcję

Z kolei Jorge Pinto Antunes, zastępca szefa gabinetu komisarza Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, tłumaczył, że jeśli chcemy przekazać świat kolejnym pokoleniom w stosunkowo dobrym stanie, to nie możemy opóźniać zmian mających zwiększać nacisk na zrównoważenie produkcji.

– Chcemy osiągnąć zrównoważone łańcuchy produkcji żywności i zadbać zarówno o rolników, jak i obywateli. Mamy nadzieję, że nowa Wspólna Polityka Rolna przedstawi odpowiednie zasady, w ramach których będziemy mogli podjąć działania mające na celu zadbanie zarówno o interesy rolników, jak i obywateli UE. Mamy nadzieję, że kwestie środowiskowe zostaną zintensyfikowane w ramach nowej WPR – mówił Antunes.

Wszelkie działania powinny rozpoczynać się od dialogu z rolnikami

Podobnego zdania był Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, choć zaznaczył on, że wszelkie działania w zakresie zrównoważenia produkcji powinny rozpoczynać się od dialogu z rolnikami. Dodał on także, że wprowadzanie kolejnych wymagań, oczekiwań i ograniczeń powinno być łączone ze wsparciem zapewniającym możliwość produkcji na odpowiednim poziomie.

– Powinniśmy skupić się na tym w jaki sposób rolnik ma z jednej strony zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe, a z drugiej spełniać kolejne wymagania, które są przed nim stawiane. To jest szalenie skomplikowana sprawa i tutaj widzę taki rozdźwięk w związku z tym co rolników czeka za chwilę, czyli przede wszystkim wprowadzeniem w życie Zielonego Ładu. (…). Idea Zielonego Ładu była prezentowana przed kluczowymi zmianami wpływającymi na obecną sytuację, chociażby z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego. Dlatego sądzę, że powinniśmy dokonać rewizji. Jeżeli chcemy ograniczać stosowanie środków ochrony roślin, to nie pozbywając się ich w sposób administracyjny, ale promując edukację czy możliwość stosowania ich w bardziej zrównoważony sposób. Można tego dokonać, chociażby poprzez wprowadzenie w życie założeń rolnictwa precyzyjnego – tłumaczył Mucha.

Jakiego wsparcia potrzebują rolnicy?

Jorge Pinto Antunes zaznaczył, że konieczne jest zidentyfikowanie jakiego wsparcia potrzebuje środowisko rolnicze.

– Myślę, że kluczowe jest rozpoczęcie identyfikacji jakiego rodzaju zachęt potrzebują rolnicy, żeby przechodzić na bardziej zrównoważone systemy produkcji i w jaki sposób możemy rozwijać krótkie łańcuchy dostaw – mówił Antunes.

Przede wszystkim działania efektywne

Po wysłuchaniu debaty trudno nie odnieść wrażenia, że choć jako społeczeństwo mamy realny na zmiany klimatu, to niestety często skupiamy się na działaniach, które ostatecznie nie przynoszą pożądanych rezultatów. Efektywniejszym rozwiązaniem byłoby skupienie się na redukcji utraty żywności oraz ograniczeniu jej marnowania, które nie tylko odpowiadają za istotną część emisji gazów cieplarnianych, ale i wiążą się z marnowaniem wody zużytej do wyprodukowania niewykorzystanych produktów żywnościowych. Ważnym działaniem może być również skrócenie łańcuchów dostaw, gdyż należy pamiętać o negatywnym wpływie wywieranym przez transport żywności na duże odległości. Ponadto w obecnej sytuacji geopolitycznej samowystarczalność staje się coraz istotniejszym elementem bezpieczeństwa żywnościowego.