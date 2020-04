Znamy najlepszego buhaja w Polsce

Jak informuje KOWR, po raz pierwszy w erze oceny genomowej rasy holsztyńsko – fryzyjskiej na czele oficjalnej wyceny listy krajowej i międzynarodowej Instytutu Zootechniki w Balicach stanął buhaj z polskiej hodowli.

Wyniki ostatniej, kwietniowej oceny wartości hodowlanej buhajów przyniosły ogromny sukces polskiej hodowli bydła mlecznego. W sezonie 2020/1 buhaj Danko Zoom z indeksem gPF 150 zajął pierwsze miejsce, stając na czele stawki kilkunastu tysięcy buhajów hodowlanych. Tym samym został niekwestionowanym liderem rankingów przerywając w ten sposób dominację buhajów zagranicznych.

Buhaj pochodzi z hodowli Danko HR Sp. z o.o. z/s w Choryni. Misją spółki jest doskonalenie efektywności polskiego rolnictwa poprzez tworzenie i wdrażanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. Obowiązki nałożone przez Skarb Państwa, będącego właścicielem Danko HR realizowane są poprzez hodowlę nowych odmian roślin rolniczych. Jednak od kilku lat, prawdziwej rewolucji Spółka dokonuje na krajowym rynku jałówek i buhajków hodowlanych

- Danko Zoom jest buhajem kompletnym łączącym wysoką produkcję mleka z perfekcyjnym pokrojem i cechami funkcjonalnymi. Jego niewątpliwymi atutami są: wysoki podindeks produkcyjny 141, połączony ze znakomitym składem mleka: 62,2 kg, 0,22 proc. tłuszczu oraz 50,6 kg, 0,19 proc. białka. Na uznanie zasługuje podindeks pokroju 131. Całość dopełniają parametry funkcjonalne: podindeks długowieczności 132, płodności 110 oraz wartość hodowlana dla zawartości komórek somatycznych w mleku 130 – informuje Dariusz Szlecht, Główny Zootechnik w Danko HR Sp. z o.o. z/s w Choryni.

Ojcem buhaja urodzonego w Kopaszewie w czerwcu 2019 roku jest Braveness, a matką Danko Szampa. Danko Zoom to efekt współpracy Spółki z Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach przez które został zakupiony.

- W ciągu 2-3 miesięcy zacznie produkować nasienie i z pewnością znajdzie się w grupie rozpłodników strategicznych dla polskiej hodowli bydła mlecznego. Będzie kojarzony nie tylko z elitarnymi samicami, matkami buhajów w ramach programów hodowlanych, ale będzie również wspierał hodowców bydła w całej Polsce w doskonaleniu i poprawie efektywności ich własnych stad. Znając już jego polską wycenę musimy poczekać do sierpnia 2020 roku, kiedy to na stronach Spółdzielni Eurogenomics zostanie opublikowana jego wycena międzynarodowa. Wtedy dowiemy się, czy Danko Zoom, lider rankingu w Polsce, równie dobrze zaprezentuje się na tle hodowli europejskiej. Doceniając sukces, należy wyrazić najwyższe uznanie wszystkim, którzy realizując program hodowlany przyczynili się do osiągnięcia tak rewelacyjnego wyniku - podkreśla Dariusz Szlecht.