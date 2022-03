Znamy wyniki kontroli klasyfikacji tusz wołowych

W 2021 r. IJHARS przeprowadziła 550 wizyt kontrolnych w zakładach uboju bydła, podczas których skontrolowano prawidłowość klasyfikacji ponad 20 tys. tusz wołowych w systemie EUROP.

Obowiązkiem stosowania klasyfikacji tusz wołowych w Polsce objęte są wszystkie rzeźnie, które w ostatnim roku ubiły powyżej 3.900 szt. bydła, tj. powyżej 75 szt. tygodniowo średnio w roku.

W 2021 r. nadzorem IJHARS objętych było 69 ubojni bydła, co stanowiło 33,3 proc. ogółu ubojni działających na terenie kraju, których łącznie funkcjonowało 207.

Ubój bydła w 2021 r. wyniósł 1,83 mln. szt., w tym 1,72 mln. szt. w zakładach objętych nadzorem IJHARS, co stanowiło 94 proc. całkowitego uboju dokonanego na terenie kraju. Klasy jakości handlowej nadano 1,69 mln. szt. tusz wołowych, tj. 98,3 proc. wszystkich tusz uzyskanych z uboju bydła w nadzorowanych zakładach.

Jak przebiegły kontrole tusz wołowych w zakładach ubojowych?

W 2021 r. w zakładach ubojowych przeprowadzono 550 wizyt kontrolnych, podczas których 108 rzeczoznawców (tj. 68,4% wszystkich uprawnionych do klasyfikacji) sprawdzało poprawność klasyfikacji tusz wołowych. Liczba kontrolowanych tusz wołowych w 2021 r. wynosiła ogółem 20,3 tys. szt. Średnia liczba tusz poddanych kontroli podczas jednej wizyty kontrolnej wynosiła 36,8 szt.

Informacje przekazane przez IJHARS po kontroli:

klasyfikację tusz wołowych podjęto we wszystkich zakładach,

liczba tusz prawidłowo sklasyfikowanych przez rzeczoznawców pod względem uformowania wynosiła: 16,0 tys. szt. (tj. 78,8 proc. skontrolowanych), a pod względem otłuszczenia 15,2 tys. szt. (74,8 proc.),

nieprawidłowa ocena uformowania dotyczyła 4,3 tys. szt. tusz, w tym ocena zawyżona – 2,7 tys. szt. tusz (tj. 13,3 proc. kontrolowanych) a ocena zaniżona – 1,6 tys. szt. (tj. 7,9 proc.),

nieprawidłowa ocena otłuszczenia dotyczyła 5,1 tys. szt. tusz, w tym: ocena zawyżona – 2,0 tys. szt. tusz (tj. 9,9 proc. kontrolowanych), a ocena zaniżona – 3,1 tys. szt. tusz (tj. 15,3 proc.),

nieprawidłowa obróbka lub prezentacja dotyczyła 0,3 tys. szt. tusz, tj. 1,5 proc. kontrolowanych,

nieprawidłowe znakowanie klasą jakości handlowej dotyczyło 0,2 tys. szt. tusz, tj. 1,0 proc. kontrolowanych,

dokumentowanie czynności ustalania klas jakości tusz wołowych było prawidłowe we wszystkich kontrolowanych zakładach,

informacje przekazywane dostawcom były zgodne z dokumentacją zakładową we wszystkich kontrolowanych zakładach.

Kontrola przekazywanych danych dotyczących rynku wołowiny

Obowiązkowi przekazywania danych rynkowych do ZSRIR w 2021 r. podlegały początkowo 34 przedsiębiorstwa, w tym 33 ubojnie bydła oraz 1 firma handlowa. Na koniec roku 35 przedsiębiorstw było objętych kontrolą w zakresie przekazywanych danych rynkowych.

W 2021 r. przeprowadzono 137 kontroli przekazywanych danych rynkowych z rynku wołowiny. W ramach kontroli sprawdzono 864 szt. bydła pod kątem prawidłowości wyliczenia podstawowej ceny zakupu, która była raportowana do ZSRIR. Prawidłowo wyliczoną cenę zakupu bydła stwierdzono w przypadku 856 szt., tj. 99,1 proc. wszystkich kontrolowanych.

W wyniku kontroli stwierdzono błędne wyliczenie ceny podstawowej zakupu bydła, przekazywanej do ZSRIR w 1 zakładzie ubojowym, w odniesieniu do 8 tusz wołowych, tj. 0,9 proc. wszystkich kontrolowanych. Błąd w wyliczeniach polegał na pominięciu 1 sztuki, która powinna być ujęta w raporcie, co spowodowało, że przekazana do ZSRIR średnia cena była zaniżona o 1,1 proc.

Oprac. na podst.: IJHARS

