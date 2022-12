Na czym powinni skupić uwagę hodowcy chcący działać w kierunku zrównoważenia produkcji mleka? Jakie mają dostępne środki? W ocenie dr. hab. Sebastiana Muchy, dyrektora Centrum Genetycznego PFHBiPM, bardzo ważny jest świadomy wybór buhaja.

– Wiele cech ważnych w kontekście Zielonego Ładu jest już ocenianych w Polsce i są one składowymi naszych indeksów selekcyjnych, więc przede wszystkim radziłbym świadomie wybierać buhaje – mówił dr hab. Sebastian Mucha, dyrektor Centrum Genetycznego Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

– Ważne jest, żeby nie doprowadzać do sytuacji, w której inseminujemy nasze krowy niemal losowo wybranym nasieniem od losowych buhajów o indeksie rzędu 100, podczas gdy topowe buhaje mają powyżej 160. Warto wybierać topowe buhaje, które niosą ze sobą najlepszą genetykę – tłumaczył dr Mucha. – Spowoduje to, że będziemy podnosić poziom genetyczny stada i poprawiać cechy, które są ważne też w kontekście Zielonego Ładu, czyli płodność, długowieczność funkcjonalną oraz zdrowotność. Spowoduje to również ograniczenie kosztów, zmniejszenie wpływu na środowisko oraz zwiększenie produkcji, więc odniesiemy sukces na wielu polach – dodał.

Nasz rozmówca zaznaczył, że obecnie jesteśmy na początku tej drogi, jednak liczy, że z czasem sytuacja rozwinie się korzystnie.

– Myślę, że na razie jesteśmy na początku tej drogi. Niestety w Polsce zaledwie 40 proc. krów jest pod oceną wartości użytkowej i dla tych krów tak naprawdę możemy robić dobory, możemy szacować też wartość hodowlaną. Pozostałym gospodarstwom, które nie są pod oceną, niewiele można zaoferować w aspekcie świadomych doborów i selekcji, ponieważ nie dysponujemy wartościami hodowlanymi dla ich krów – podkreślił dr Mucha. – Liczymy, że stosunki te będą się z czasem zmieniały na korzyść – dodał.