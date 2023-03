Cena za litr mleka spadła ostatnio poniżej 2,50 zł. Temat ten poruszaliśmy w rozmowie ze Zdzisławem Łubą, podczas IX Forum Sektora Wołowiny. Jak wynika z jego obliczeń, opłacalność produkcji mleka jest zachowana przy kwocie 3 zł/l. Czy członek Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej, widzi szanse na zmiany w sektorze?

Jak oceniał Łuba, sytuacja zaczyna się robić niekorzystna dla rolników. Mleczarnie obniżają ceny mleka, a koszty wyprodukowania jednego litra nie spadają, a wręcz idą w górę.

-Obliczaliśmy koszty wyprodukowania litra mleka, biorąc pod uwagę kredyty jakie mamy. By wybudować oborę, kupić bydło do udoju – są to duże pieniądze. Wliczając w to kredyt do 2,50 zł/l. Jeśli będzie to trwało dłużej, to rolnikom będzie bardzo ciężko – komentował członek PIR.