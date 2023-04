Chińskie ministerstwo rolnictwa opublikowało trzyletni plan działania mający na celu ograniczenie stosowania śruty sojowej w paszach dla zwierząt. Głównym celem jest zmniejszenie uzależnienia od importu tej wysokobiałkowej rośliny.

Mniej soi , więcej samowystarczalności

Plan, ma na celu stopniowe zmniejszenie udziału śruty sojowej w paszach dla zwierząt z 14,5 proc. w 2022 r. do mniej niż 13,0 proc. do 2025 roku. Ministerstwo wezwało wszystkie prowincje, regiony autonomiczne, gminy i przemysł paszowy do podjęcia praktycznych działań w celu osiągnięcia tego celu.

Wysiłki rządu Pekinu zmierzające do ograniczenia soi w paszach ze względu na brak samowystarczalności nie są nowe. Plany i wytyczne w tym zakresie istniały już wcześniej. Wcześniej cel wynosił 13,5 proc, a teraz został obniżony. Wicedyrektor departamentu hodowli zwierząt w ministerstwie odniósł się do osiągniętych już sukcesów w substytucji soi. W ciągu pięciu lat udało się zmniejszyć udział śruty sojowej w paszach dla zwierząt z 17,8 proc. do 14,5 proc.

To musi trwać, ponieważ własne zaopatrzenie przedsiębiorstwa nie jest wystarczające, a ryzyko związane z importem rośnie. Zdaniem resortu substytucja soi w paszach ma nastąpić m.in. poprzez lepsze wsparcie finansowe i techniczne. Wydajność paszy zwierząt ma zostać poprawiona dzięki nowym rasom i projektom dawek, a także należy promować uprawę innych pasz białkowych. Na przykład ilość białka w paszy można zmniejszyć, dodając aminokwasy syntetyzowane przemysłowo.

Nawet padlina ma być wykorzystana

Białka mikrobiologiczne do pasz mają być również dopuszczone w projektach pilotażowych, tak, aby resztki jedzenia, a nawet padliny zwierzęce mogły zostać wykorzystane do produkcji pasz dla zwierząt. Rabobank oszacował w styczniu, że zawartość soi w paszach w Chinach może spaść do 12 proc. do 2030 r., zmniejszając import soi do Chin do 84 mln ton. W tym roku spodziewany jest import na poziomie około 95 mln ton. Analityk Liu Bing z Donghai Futures zakłada nawet, że jeśli nowy plan zostanie wdrożony, import może spaść do 82 mln ton do 2025 r., jeśli producenci pasz będą stosować więcej rzepaku, nasion słonecznika i syntetycznego białka, jako substytutów śruty sojowej.