Co stoi za polskim mlekiem? Na to pytanie odpowiada kampania #DziękujemyŻePijecieMleko

Z billboardu uśmiechają się do nas mama Malwina, tata Maciej, dzieci Kalina i Bogusz oraz Mućka i Ciapek - bohaterowie kampanii #DziękujemyŻePijecieMleko. To przedstawiciele jednego z polskich gospodarstw rodzinnych, znajdujących się pod oceną użytkowości, prowadzoną przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Gospodarstw, które hodowlą krów mlecznych zajmują się często od kilku pokoleń, i dla których praca ta zrodziła się z prawdziwej pasji.

Akcja skierowana jest do konsumentów, którym hodowcy bydła i producenci mleka chcą podziękować za to, że świadomie wybierają polskie mleko i jego przetwory. To także doskonała okazja, by wesprzeć i docenić ciężką pracę, serce i pasję naszych rodzimych hodowców, dzięki którym na polskie stoły trafiają produkty wyłącznie najwyższej jakości. Inicjatywa ma także na celu podnoszenie świadomości na temat roli mleka w diecie dzieci i dorosłych oraz obalanie mitów o jego szkodliwości.

Ludzie - Praca - Serce

Już sama nazwa kampanii mówi praktycznie wszystko - chcemy podziękować naszym konsumentom za to, że sięgają po polskie mleko i jego przetwory. To niezwykle ważne, by zwracać na to uwagę - w ten sposób wspieramy się wzajemnie i przyczyniamy do rozwoju krajowej branży mleczarskiej. Poprzez wyjście do naszych konsumentów z otwartą komunikacją na temat mleka, ale również przybliżenie im wizerunku polskich hodowców, chcemy podnosić świadomość w społeczeństwie na temat walorów zdrowotnych mleka. Kampania jest jednocześnie ukłonem w stronę hodowców i przetwórców mleka - doceniamy ich ciężką pracę, wkładane w nią serce i ogromną pasję. Hasło zawarte w przekazach naszej kampanii „Ludzie - Praca - Serce” - doskonale podsumowuje motywacje, którymi kierują się polscy hodowcy i przetwórcy. Są to często całe rodziny, dla których produkcja mleka i jego przetworów to nie tylko ciężka praca, ale także pasja, której niejednokrotnie poświęcają się z oddaniem od pokoleń - mówi Leszek Hądzlik, Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Warto pić mleko

Normy żywieniowe, zalecane przez Instytut Żywności i Żywienia wyraźnie wskazują na pozytywne aspekty wprowadzania nabiału do codziennej diety całej rodziny. Mleko krowie jest bowiem pełnowartościowym produktem odżywczym dla osób w każdym wieku. Zawiera wiele niezbędnych dla organizmu składników. Jest dobrym źródłem wysoko wartościowych białek, łatwo przyswajalnego tłuszczu, laktozy, niezbędnych soli mineralnych (wapń, fosfor, magnez, potas, cynk) biopierwiastków śladowych (miedź, mangan, selen, jod), wszystkich witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A,D,E,K) i w wodzie (B1, B2, B6, B12, C, H, i In.). Rola mleka i jego przetworów w codziennym jadłospisie jest niezwykle ważna, ponieważ posiada ono wysoką gęstość żywieniową ze względu na wysoką zawartość zróżnicowanych składników odżywczych.

O kampanii

Kampania #DziękujemyŻePijecieMleko jest realizowana do listopada br. Swoim zasięgiem obejmuje telewizję, prasę branżową, internet oraz outdoor. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zachęca wszystkich zainteresowanych do jej wsparcia. Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mleka.