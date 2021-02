Copa Cogeca o pierwszych pobrexitowych reakcjach

Copa Cogeca rozmawiała o pierwszych pobrexitowych reakcjach z Michelem Barnierem. Podczas spotkania wybrzmiewała kwestia trudności związanych ze zbyt obszerną biurokracją, zbyt małą ilością służb weterynaryjnych oraz wieloma niewiadomymi związanymi np. z oznaczeniami produktów. Według pierwszych sprawozdań wewnętrznych, niektóre z europejskich spółdzielni mleczarskich odnotowały wzrost kosztów związanych z obciążeniami administracyjnymi o 8 proc.

W dniach 17-19 lutego odbywały się posiedzenia Prezydiów Copa i Cogeca, podczas których omawiano najważniejsze kwestie związane z najistotniejszymi tematami dotyczącymi europejskiego rolnictwa i spółdzielczości rolnej.

– To bardzo dobrze, że negocjacje wreszcie się zakończyły, 24 grudnia 2020 osiągnięto porozumienie w sprawie przyszłej współpracy Zjednoczonego Królestwa i UE. 28 lutego 2021 kończy się okres tymczasowy i PE powinien teraz wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia – mówiła podczas konferencji prasowej podsumowującej te obrady Agnieszka Maliszewska pierwsza wiceprzewodnicząca COGECA, dyrektor Polskiej Izby Mleka. – Podczas spotkania z Panem Michelem Barnier mówiliśmy o naszych uwagach dotyczących umowy, konieczności jak najszybszego skrócenia procedur biurokratycznych oraz o jego dużym zaangażowaniu w kwestie rolnictwa podczas procesu negocjacji. Należy podziękować za ten proces panu Michelowi Barnierowi, jego zespołowi oraz służbom Komisji (DG AGRI, TRADE, SANTE i TAXUD). Michel Barnier zawsze miał silne powiązania z sektorem rolnym – dodała Maliszewska.

Zmiany w kontrolach wprowadzane są etapami, aby dać przedsiębiorcom więcej czasu na przygotowanie się. Obejmują one m.in. certyfikację zdrowotną, wstępne powiadomienie o imporcie, elektroniczną i fizyczną kontrolę tożsamości, jak również kontrole w określonych punktach granicznych (od 1 lipca 2021).

Od 1 kwietnia 2021r. nadal obowiązywać będą wprowadzone 1 stycznia 2021r. wymogi dotyczące przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego z obszarów wysokiego ryzyka w ramach środków ochronnych. Ponadto wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego muszą być uprzednio zgłoszone przez importera za pomocą systemu IPAFFS, muszą posiadać świadectwa zdrowia (elektroniczną kopię należy bezzwłocznie przesłać importerowi, a papierową dołączyć do towarów podczas eksportu). Od 1 kwietnia do następnego etapu (1 lipca) sprawdzanie dokumentów będzie przebiegać zdalnie i towary w dalszym ciągu mogą przekraczać granicę w każdym punkcie wwozu.

Umowa obejmuje nie tylko handel towarami i usługami, ale również̇ szeroki wachlarz innych dziedzin będących przedmiotem zainteresowania UE, takich jak: inwestycje, konkurencja, pomoc państwa, przejrzystość́ podatkowa, transport lotniczy i drogowy, energia i zrównoważony rozwój, rybołówstwo, ochrona danych i koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Przewiduje ona zerowe stawki celne i brak kontyngentów taryfowych na wszystkie towary, które spełniają odpowiednie reguły pochodzenia. Obie strony zobowiązały się do zagwarantowania równych warunków konkurencji poprzez utrzymanie wysokiego poziomu ochrony. UE i Zjednoczone Królestwo uzgodniły nowe ramy wspólnego zarządzania zasobami rybnymi w wodach UE i Zjednoczonego Królestwa. W kwestii transportu umowa zapewnia trwałe i długofalowe połączenia lotnicze, drogowe, kolejowe i morskie, chociaż̇ dostęp do rynku będzie bardziej ograniczony niż̇ w przypadku jednolitego rynku. Komisja Europejska przedstawiła 25 grudnia wniosek w sprawie pobrexitowej rezerwy dostosowawczej, z całkowitym budżetem wynoszącym 5 mld euro. Rezerwa wesprze przedsiębiorstwa i zatrudnienie w dotkniętych sektorach.

Podczas spotkania z Barnierem wybrzmiewała kwestia trudności związanych ze zbyt obszerną biurokracją, zbyt małą ilością służb weterynaryjnych oraz wieloma niewiadomymi związanymi z np. oznaczeniami produktów. Sprawy rolnictwa były poważną części tych negocjacji, jednakże Barnier podkreślał trudność rozmów wynikającą z dość delikatnej sytuacji Irlandii. Podczas rozmów Barnier mówił też o obawach KE dotyczących przepływu towarów z krajów trzecich przez Wielką Brytanię. Mówił, że jest to obecnie kraj w pełni suwerenny, który będzie zwierał własne umowy handlowe, które zapewne będą w pełni wykorzystywać, by zmieniać swoje modele żywieniowe i w ten sposób stawać się krajem o maksymalnej niezależności żywnościowej.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele ze Szkocji i Irlandii podkreślali szereg utrudnień wiążących się m.in. z wielotygodniowym oczekiwaniem na dokumentację wywozową i wwozową. Mówiono o mocno zauważalnym spadku wymiany handlowej ze Szkocją. Jednak Michel Barnier podkreślał, że dokumentacja jest dość ważnym elementem, ponieważ KE zależy na tym, by nie wprowadzić na rynek UE towarów z krajów trzecich bez pewności, że spełniają one wszelkie normy i zalecenia. Podkreślił, że KE dokłada wszelkich starań do tego, by uprościć te procedury.

Według pierwszych sprawozdań wewnętrznych, niektóre z europejskich spółdzielni mleczarskich odnotowały wzrost kosztów związanych z obciążeniami administracyjnymi o 8 proc. W sektorze owoców i warzyw odnotowano dodatkowy koszt w wysokości 400-500 euro na ciężarówkę. Dodatkowe koszty związane są z przesyłkami mieszanymi.

Copa Cogeca wzywa rząd Wielkiej Brytanii i Komisję Europejską do zajęcia się tym problemem, aby utrzymać niezakłócone przepływy handlowe, oraz prosi władze UE o skupienie się na kluczowych trudnościach, tj. Certyfikatach przedeksportowe dla produktów powrotnie wywożonych do Zjednoczonego Królestwa (zakłady), zapewnieniu spójności podejścia w różnych punktach kontroli granicznej, usprawnieniu wymiany danych elektronicznych między UE a Wielką Brytanią, wyjaśnieniu niektórych aspektów dotyczących handlu z Irlandią Północną, w szczególności w odniesieniu do wygaśnięcia obowiązujących okresów karencji, zbadaniu wszystkich możliwości ułatwienia kontynuacji handlu opartego na równoważności środków w odniesieniu do sadzeniaków ziemniaka produkowanych w Wielkiej Brytanii i UE-27.