Wokół spożycia wołowiny narosło w Polsce sporo mitów. To też spowodowało, że mięso wołowe w naszym kraju nie cieszy się taką popularnością, jak na przykład drób czy wieprzowina. Jednak czy wiedzieliście, że dzięki wołowinie można schudnąć, albo że jest ona ceniona za swoje walory prozdrowotne? Wołowina to nasza pasja, wszystko wytłumaczymy.

MIT 1. WOŁOWINA JEST NIEZDROWA | FAKT 1. WOŁOWINA TO DOSKONAŁE ŹRÓDŁO WITAMIN

Wołowina należy do tzw. czerwonego mięsa, które od lat oskarżane jest o powodowanie nadciśnienia, miażdżycy i otyłości. Jednakże badania, które wskazywały na jego szkodliwość, dotyczyły przede wszystkim mięsa wysoko przetworzonego, które zazwyczaj pełne jest sztucznych, szkodliwych dla zdrowia dodatków — np. fosforanów, azotynów, barwników, sztucznych aromatów, wzmacniaczy smaku. Ale dobra wołowina w zdrowej diecie przynosi wymierne korzyści.

Wołowina jest świetnym źródłem pełnowartościowego białka. Jest bogata w witaminy B12, B6 i B3, a także cenne składniki mineralne, takie jak: cynk, selen, żelazo i fosfor. Ponadto jest bogata w kreatyninę, taurynę i glutation.

Co istotne dla zdrowej diety, wołowina ma naturalnie niską zawartość soli. Zalecana jest w żywieniu dzieci i młodzieży, osób starszych, w trakcie rekonwalescencji, a także ludzi borykających się z podwyższonym cholesterolem i chorobami układu krążenia. Obala to mit związany z zaleceniami żywieniowymi, ograniczającymi spożycie czerwonego mięsa.

MIT 2. WOŁOWINA PRZYCZYNIA SIĘ DO TYCIA | FAKT 2. WOŁOWINA POMAGA SCHUDNĄĆ

Jeszcze na początku XXI w. tłuszcz uważany był za głównego winowajcę otyłości. Dziś wiemy, że ta teoria była nietrafiona i tłuszcze są bardzo potrzebne naszemu organizmowi. Są badania, które dowodzą, że spożycie mięsa w diecie ukierunkowanej na redukcję tkanki tłuszczowej może w sposób wyraźny przyspieszyć jej postępy.

Zatem spożywanie wołowiny może nie tylko nie sprzyjać przyrostowi masy ciała, ale wręcz wspomagać odchudzanie. Jest to związane z wysoką zawartością pełnowartościowego białka, którego odpowiednie spożycie zmniejsza łaknienie, przyspiesza metabolizm oraz ogranicza utratę tkanki mięśniowej.

Poza tym mięso wołowe w porównaniu z innymi rodzajami mięsa cechuje dość niska zawartość tłuszczu.

MIT 3. JAKOŚĆ POLSKIEGO MIĘSA WOŁOWEGO JEST NISKA | FAKT 3. MIĘSO WOŁOWE Z POLSKI JEST DOCENIANE NA ŚWIECIE

Mniejsze spożycie wołowiny w Polsce może wynikać także z przekonaniem, że jakość mięsa wołowego w naszym kraju jest stosunkowo niska. Nie można się bardziej mylić!

Polska wołowina ceniona jest doceniana w wielu krajach, głównie europejskich, właśnie ze względu na swoją jakość. Jesteśmy jednym z największych eksporterów wołowiny w Unii Europejskiej (zajmujemy 6. miejsce). Poza tym nasza rodzima wołowina dopuszczona jest nawet na rynek japoński, który jest jednym z najbardziej restrykcyjnych rynków pod względem jakości i bezpieczeństwa żywności.

My w Skłodowskich od lat konsekwentnie i ewolucyjnie budowaliśmy pozycję na rynku francuskim. Szczególną popularność zyskał nasz burger Façon Bouchère, który smakuje jak ręcznie wyrabiany w restauracjach we Francji steak haché. Warto wiedzieć, że kultura kulinarna w tym kraju zakłada konsumpcję steaków często średnio lub mało wypieczonych, krwistych, co stawia najwyższe wymagania wobec dostawców w kwestii bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów.

Dodatkowo zdecydowana większość elementów zadnich krowy — tych o największej wartości kulinarnej — trafia na stoły wielu krajów Europy poprzez współpracujących z nami dystrybutorów. Nasze burgery to 100% czystej wołowiny, 0% konserwantów i sztucznych dodatków. Poza tym posiadamy wszystkie wymagane certyfikaty, które gwarantują, że nasze burgery są najwyższej jakości, oraz że są produkowane z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych z poszanowaniem światowych standardów produkcji.

Aby przeczytać cały artykuł, wejdź na bloga Skłodowscy.co.

Zajrzyj na konta w social mediach - @sklodowscy.co na Instagramie i Facebooku, @Sklodowscy na LinkedIn. Tam znajdziesz wiele przepisów na burgery 100% wołowiny Skłodowscy, ciekawych badań, raportów i wiedzy o wołowinie. Bo wołowina to nasza pasja.