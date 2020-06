Czy strategia "od pola do stołu" zaszkodzi branży mięsnej?

20 maja Komisja Europejska przyjęła strategię “Od pola do stołu”, która ma budować “zdrowy i w pełni zrównoważony system żywności.” Dokument wyznacza szereg rewolucyjnych założeń, które mogą znacząco zmienić kształt unijnego rolnictwa już w 2030 roku. Co zawiera propozycja KE i na ile realne są to postulaty? Jakie szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa i produkcji zwierzęcej niesie lansowany przez Brukselę Nowy Zielony Ład? Zapraszamy do lektury.

Strategia "Od pola do stołu" jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Projekt przedstawiony w grudniu 2019 r. przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen i wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa ma doprowadzić do “klimatycznej neutralności” unijnej gospodarki w 2050 r.

Horyzontem działania strategii "Od pola do stołu” jest już rok 2030. Dokument zakłada, że do tego czasu państwa członkowskie UE m.in. wyłączą z produkcji 10 proc. areału upraw i lasów, zmniejszą stosowanie pestycydów o 50 proc., ograniczą stosowanie nawozów o co najmniej 20 proc., zmniejszą sprzedaż środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych dla zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych o 50 proc., a także przeznaczą co najmniej 25 proc. gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne.

Mniej miejsca dla mięsa?

W ocenie Witolda Choińskiego, prezes Związku Polskie Mięso przedstawiona w strategii wizja rolnictwa jest uproszczona i całkowicie oderwana od obecnych realiów ekonomicznych.

- Jedną z wielu rzeczy, którymi ta strategia się zajmie, są wzorce konsumpcji i wybory żywieniowe konsumentów, a konkretnie konsumpcja mięsa. O ile mi wiadomo, podejście rozważane przez Komisję sugeruje, abyśmy przestali promować produkty mięsne, przestali stymulować ich produkcję i narzucili bardziej ukierunkowane stosowanie przepisów podatkowych dotyczących mięsa. Drugim elementem wysuniętym przez Komisję i zwolenników strategii jest potrzeba ograniczenia produkcji zwierzęcej i zmiany orientacji na produkcję roślinną. (...) Przypomnę, że 10 lat temu wielu ekspertów twierdziło, że w 2020 roku nastąpi niemal śmierć branży mięsnej, bo mięso stanie się passe. Tak się nie stało i tak nie się nie stanie, bo konsumenci oczekują wysokiej jakości białka zwierzęcego, bo wiedzą, że jest ono potrzebne do prawidłowego rozwoju człowieka - dodaje.

Dariusz Goszczyński, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej wskazuje, że jeszcze przed publikacją dokumentu branży udało się złagodzić niektóre daleko idące zapisy strategii.

- Przed publikacją dokumentu mówiło się między innymi o planach KE dotyczących zaprzestania finansowania kampanii promocyjnych w sektorze mięsa. Obecne brzmienie dokumentu jest mniej restrykcyjne od zapowiedzi Komisji. Z całą pewnością jest to efekt pracy wielu organizacji, które wskazywały ujemne skutki takiego rozwiązania. Jesteśmy zarówno z AVEC, jak i innymi organizacjami rolniczymi w stałym kontakcie i bardzo często wymieniamy się opiniami, również w zakresie założeń tej strategii. To prawda, że zdecydowana większość organizacji reprezentujących sektor rolno-spożywczy w UE krytycznie podchodziła do założeń dokumentu podkreślając, że proponowane zmiany pociągną za sobą wyższe koszty produkcji co będzie miało negatywny wpływ zarówno na producentów jak i konsumentów UE. Wspólnie z AVEC również wyrażaliśmy nasze krytyczne uwagi do wielu elementów tej propozycji - dodaje.

Chińczycy trzymają kciuki

Jacek Strzelecki, ekspert ds chińskiego rynku rolno-spożywczego wskazuje, że Chiny mogą bezwzględnie wykorzystać obniżenie konkurencyjności unijnych rolników na skutek wprowadzenia nowej strategii.

- Jednym z celów rządu w Pekinie jest uczynienie w przyszłości z Chin eksportera żywności na wszystkie rynki, w tym do UE i rzecz jasna do Polski. Z tego powodu Państwo Środka nie narzuci sobie odgórnie norm, które pozbawią ich takiej możliwości. Jeśli efektem koncepcji Zielonego Ładu i nowej strategii „od pola do stołu" będzie ograniczenie produkcji i obniżenie konkurencyjności unijnych rolników oraz unijnych przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, to z pewnością Chiny to wykorzystają. Wizja, że w naszych sklepach będzie chińskie mleko oraz wieprzowina nie jest z gatunku science fiction, ale jest jak najbardziej realna i bliższa niż się to nam wydaje. Źle wdrożony Zielony Ład w zakresie „od pola do stołu" ułatwi unijną ekspansję chińskich producentów żywności - wskazuje.

Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego przypomina, że założone w strategii cele to dopiero propozycja Komisji Europejskiej.

- Cele są ambitne, ale w ślad za tymi ambitnymi celami nie poszło utrzymanie realnej wartości budżetu na Wspólną Politykę Rolną, nie mówiąc o jego zwiększeniu. W moim osobistym odczuciu albo budżet WPR powinien zostać zwiększony albo cele zredukowane. Pojawia się też szereg wątpliwości jak KE chce zapewnić europejskim konsumentom żywność produkowaną według tak ambitnych założeń. Czy będą renegocjowane umowy handlowe aby zagwarantować konsumentom ten wysoki standard, w jakim produkują europejscy rolnicy? Jak KE chce kontrolować spełnianie tych wymagań w krajach trzecich? Nie ma analizy wpływu proponowanych zmian. Jak te wyższe koszty produkcji znajdą zrozumienie wśród konsumentów? Czy europejska żywność nie stanie się niekonkurencyjna w stosunku do taniego importu z krajów które produkują w innych standardach? - pyta prezes PZPBM.

Kto za to zapłaci?

Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego nie ma wątpliwości, że ciężarem wprowadzanych zmian zostaną obarczeni rolnicy i konsumenci, którzy za produkt eko będą musieli zapłacić więcej.

- Już dzisiaj idąc do sklepów widzimy różnicę w cenie produktów. Strategia od „pola do stołu” to także zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności. Dzisiaj UE jest eksporterem żywności wysokiej jakości, produkowanej w najwyższych światowych standardach, bezpiecznej dla konsumenta. W przypadku wprowadzenia ograniczeń przestaniemy być konkurencyjni na rynkach światowych i jest zagrożenie, że z eksportera żywności, staniemy się importerem. Już dzisiaj mamy tego początki. Umowa z krajami Mercosur i bezcłowe kontyngenty dla produktów z Ukrainy to dopiero początek. Mam dziwne poczucie, że jak zwykle najwyższą cenę za walkę z globalnym ociepleniem ponoszą rolnicy, którzy odpowiadają za ok. 9% emisji gazów cieplarnianych. A wielki przemysł, motoryzacja, potężne korporacje mają się bardzo dobrze. Jeżeli popatrzymy na europejskie rolnictwo to widzimy, że się ono od wielu lat zmienia. Produkujemy bardziej efektywnie, z poszanowaniem środowiska naturalnego i nie boimy się zmian. Ale to ma być ewolucja a nie rewolucja. Mam takie poczucie, że grupa teoretyków i ideologów usiadła za zielonym stolikiem w Brukseli i rzuciła nośne hasła nie konsultując ich z praktykami - mówi.

Tadeusz Wojciechowski, szef Fundacji Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności ocenia, że pandemia koronawirusa powinna skłaniać do refleksji oraz rewizji założeń strategii "Od pola do stołu".

- Jednym z wniosków powinien być taki, że Europa musi stać się samowystarczalnym kontynentem w zakresie produkcji żywności. Tymczasem założenia programu idą w kierunku szlachetnego przekonania, że pozostałym państwom zależy w równym stopniu na dbałości o klimat i środowisko jak KE. Rolnicy w UE dostają oprócz dopłat bezpośrednich otrzymują ok. 100 różnych rodzajów dopłat do różnych gałęzi produkcji przemysłu rolno-spożywczego. Ta socjalna spirala nie ma końca i sprawia w rezultacie, że właściwie nie wiadomo co bez subsydiowania byłoby opłacalne w warunkach prawdziwego wolnego rynku. Ręczne sterowanie wolnych rynkiem i sztuczne decydowanie , kto ma prowadzić działalności ekologiczną może mieć brzemienne w skutki konsekwencje - podsumowuje.