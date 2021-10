Dania chce częściowo zastąpić soję białkiem owadzim

Dzięki paszy białkowej na bazie owadów Dania chce w przyszłości uniknąć części importu soi, a tym samym wnieść wkład w ochronę środowiska i klimatu.

Po tym, jak Unia Europejska zatwierdziła białko z owadów do żywienia zwierząt monogastrycznych, grupa badawcza ma teraz w ramach programu rozwoju i demonstracji Duńskiego Urzędu ds. Rolnictwa zbadać do 2024 roku praktyczne sposoby wykorzystania tego innowacyjnego źródła białka.

Jak poinformował urząd, wstępne testy na świniach i drobiu wykazały, że przy realistycznych założeniach do 10 proc. z około 1,5 miliona ton rocznego importu soi można zastąpić białkiem owadzim.

W tym celu jednak istniejące moce produkcyjne musiałyby zostać znacznie rozszerzone. Według urzędu rolniczego, naukowcy z University of Aaarhus oraz producenci owadów EntoMass, Enorm i Insectum polegają na czarnej musze (Hermetia illucens), która może zwiększyć swoją wagę czterdziestokrotnie w ciągu ostatnich siedmiu dni jej rozwoju.

Jak na razie jednak, według władz, istnieje stosunkowo niewiele danych dotyczących optymalnego i jednocześnie niskoemisyjnego karmienia much, na przykład odpadami z mleczarni lub browarów. Od tego powinien zacząć się projekt badawczy. Partnerzy projektu zakładają obecnie, że emisje azotu z „tuczu” czarnej muchy można zmniejszyć o 20 proc. w zoptymalizowanych warunkach, co w znaczący sposób przyczyni się do zmniejszenia strat azotu w duńskiej hodowli zwierząt.

Według obliczeń Uniwersytetu w Kopenhadze zastąpienie jednej dziesiątej rocznego importu soi paszą białkową wytworzoną z owadów może również zaoszczędzić 700 000 ton ekwiwalentu CO2.