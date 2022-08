Dania: partia „Enhedslisten” przedstawiła plan ochrony klimatu, który przewiduje m.in. zmniejszenie o połowę pogłowia zwierząt do 2030 roku; Fot. Shutterstock

Również w Danii hodowla zwierząt staje się w coraz większym stopniu problemem dla ochrony klimatu. Partia „Enhedslisten” przedstawiła pakiet ochrony klimatu, który przewiduje m.in. zmniejszenie o połowę pogłowia zwierząt do 2030 roku.

Ponadto ma zostać wprowadzony system kwot produkcji trzody chlewnej i bydła, w którym mają uczestniczyć inne kraje UE.

Lewicowa partia socjalistyczno-zielona ma 13 mandatów w Folketingu, duńskim parlamencie, co czyni ją szóstą, co do wielkości grupą. Rzeczniczka „Enhedslisten” Mai Villadsen podkreśliła, że ​​dla partii ważne jest, aby propozycja była zrównoważona społecznie.

Dlatego też muszą być środki na odszkodowanie. Według jej oceny, pożądana zmiana w rolnictwie spowoduje jednak, że będzie produkowana tańsza żywność, co z kolei odciąży konsumentów.

Villadsen określiła możliwy efekt wycieku produkcji za granicę na 25 proc., powołując się na obliczenia wykonane w 2021 r. przez duńskich „ekspertów ds. środowiska”.

Ekonomista rolnictwa dr Henning Otte Hansen z Uniwersytetu w Kopenhadze ostrzegł jednak, że realizacja tej propozycji może początkowo dużo kosztować Duńczyków.

Według Otte-Hansena wzrost cen miałby perspektywę długoterminową, ponieważ duża część duńskiej produkcji zwierzęcej zostałaby przeniesiona za granicę.

Nie będziemy mieli mniej krów na świecie, ponieważ ograniczamy liczbę zwierząt w Danii – powiedział ekonomista, który przyznał jednak, że wśród ekspertów nie ma zgody, co do tego, jak wysoki byłby faktycznie outsourcing produkcji rolnej.

Otte-Hansen wyjaśnił, że efekt wycieku produkcji poza Danię będzie zależał od tego, czy w krajach sąsiednich będą równoważne kwoty. Chociaż system kwot UE ograniczyłby to przesunięcie, doprowadziłby również do dalszego wzrostu cen.