Dlaczego konsumenci boją się GMO?

Rośliny modyfikowane genetycznie i produkty je zawierające oferowane są na świecie już od ponad dwóch dekad, jednak wraz z upływem czasu coraz więcej osób poszukuje produktów wolnych od GMO. Zdaniem PIM trend ten wynika z braku rzetelnych i prowadzonych przez długi czas badań pokazujących jak genetycznie modyfikowane organizmy oddziałują na zdrowie człowieka.

Dlaczego ludzie boją się spożywać genetycznie modyfikowaną żywność?

– Obawy konsumentów dotyczą m.in. wystąpienia alergii. Zmiana w strukturze genetycznej roślin może prowadzić do powstania nowych białek - nieznanych dotąd dla organizmu człowieka. Ich spożycie wywołuje alergię, czyli reakcję obronną układu odpornościowego – zaznacza PIM.

Jak wymienia Izba, innych zagrożeń upatruje się w stosowaniu markerów antybiotykowych odpowiadających za odporność roślin na antybiotyki, ponieważ cecha odporności na antybiotyki może zostać przeniesiona na ludzi, co przyczynia się do mniejszej skuteczności antybiotykoterapii stosowanych w trakcie różnych infekcji.

– Wskazuje się też, że spożywanie żywności transgenicznej może wiązać się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia nowotworu. Istnieje możliwość wywołania aktywacji pewnych części ludzkiego genomu, które zdolne są do dalszych zmian – np. mogą przyczynić się do powstania guzków i nacieków nowotworowych – informuje PIM.

Brak wiarygodnych badań

W swoim komunikacie PIM przytacza pracę Teresy Korbutowicz „Żywność genetycznie modyfikowana na świecie: zagrożenia czy korzyści”, w której autorka podkreśla, że w wielu publikacjach i wypowiedziach niezależnych uczonych zwraca się uwagę na brak badań epidemiologicznych, które potwierdziłyby, że spożywanie żywności GM lub żywności powstałej przy udziale organizmów genetycznie zmodyfikowanych jest bezpieczne dla ludzi w długim okresie. Autorka uważa, że uzasadnione jest, aby badania organizmów GM były obowiązkowe, ulepszone, a także przedłużone i rozszerzone o badania reprodukcyjne i wielopokoleniowe.

– Nie zostały określone długofalowe efekty uwolnienia zmodyfikowanych produktów do organizmu ludzkiego i środowiska naturalnego. Przeprowadzane dotychczas na niewielką skalę badania wykonywane były z reguły na zlecenie przedsiębiorstw przemysłu biotechnologicznego i nie są uznawane za wiarygodne. Korporacje, korzystając z ochrony patentowej, utrudniają dostęp niezależnym badaczom do nowego produktu transgenicznego, co może uniemożliwić przeprowadzenie badań laboratoryjnych – czytamy w komunikacie PIM.

Konsumenci wolą żywność bez GMO?

Jak podaje Izba, wśród konsumentów coraz bardziej widoczny staje się trend „bez GMO”, toteż przybywa firm, które decydują się na certyfikację swoich wyrobów (żywności i pasz) potwierdzającą, że są one wolne od genetycznie modyfikowanych organizmów. Konsumenci sięgając po certyfikowane produkty, mogą mieć pewność, że zostały one wyprodukowane ze szczególną starannością, a GMO zostało wykluczone na każdym etapie produkcji.

– Certyfikacja wpływa na jeszcze większą kontrolę w całym procesie produkcyjnym, co skutkuje wysoką jakością i powtarzalnością produkowanych środków żywienia zwierząt – podkreśla Artur Olesiejuk, prezes zarządu Soymax Sp. z o.o. posiadającej certyfikat według standardu PIM „bez GMO”, dodając, że coraz więcej producentów mleka poszukuje pasz wolnych od GMO.

Uprawy GMO

Genetycznie modyfikowane rośliny uprawiane głównie w Ameryce Północnej i Południowej. Ponadto występują w Azji, Afryce, Australii oraz Europie, gdzie jest ich najmniej.

W pierwszej dziesiątce krajów o największej powierzchni upraw GMO znajdują się: USA, Brazylia, Argentyna, Kanada, Indie, Paragwaj, Pakistan, Chiny, RPA, Boliwia.

– We wszystkich tych państwach powierzchnia upraw GMO przekracza 50 tys. ha. Tylko w USA uprawy roślin genetycznie modyfikowanych zajmują ponad 75 mln ha. Jednak szybszy wzrost powierzchni upraw GMO ma miejsce w krajach rozwijających się niż w uprzemysłowionych – czytamy w komunikacie PIM.

W Polsce uprawa roślin GM jest zakazana, jednak dozwolony pozostaje import genetycznie modyfikowanej żywności czy pasz.