Docieplenie w nowoczesnych budynkach inwentarskich

Właściwy obieg, jak i wilgotność powietrza oraz temperatura powinny być utrzymywane w pomieszczeniach budynków inwentarskich na takim poziomie, aby nie szkodzić zdrowemu rozwojowi zwierząt gospodarskich. Wbrew pozorom prawidłowy dobór rodzaju oraz grubości termoizolacji to podstawowe kroki ku spełnieniu powyższych wymagań.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich zawiera tylko ogólne wytyczne co do minimalnych wymagań stawianych budynkom inwentarskim. Jedną z nich jest utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach hodowlanych, zgodnie z art. 7.1 powyższego Rozporządzenia. Wytyczna ta jest zbyt ogólna, trzeba się więc odnieść do wymagań zawartych w Warunkach Technicznych 2021.

Znajdziemy je w dziale III rozdziału 11. Rozporządzenia w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który podaje szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich. Przyjmuje się według nich, że optymalna temperatura pomieszczeń hodowlanych dla brojlerów i trzody chlewnej jest wyższa niż 16oC.

Termoizolacja na właściwym poziomie

W celu osiągnięcia stałej temperatury w pomieszczeniach inwentarskich ściany zewnętrzne i dachy muszą wykazywać niższy współczynnik przenikania

ciepła U, niż był on wymagany w 2020 r. Od tego roku ściany zewnętrzne budynków inwentarskich powinny charakteryzować się odpowiednio współczynnikiem nie wyższym niż 0,20 W/m²K, zaś dachy – 0,15 W/m²K.

Przekłada się to na konieczność zastosowania grubszej izolacji warstwy przy wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych i dachów.

Ten problem można rozwiązać także poprzez docieplenie sufitu lub ścian pomieszczenia inwentarskiego, sięgając po materiały termoizolacyjne przeznaczone do wnętrz.

Jeżeli więc niezbędna jest poprawa mikroklimatycznych warunków w pomieszczeniach inwentarskich, możemy z powodzeniem to osiągnąć, wykonując odpowiednie prace dociepleniowe od środka, przy użyciu specjalnie do tego przeznaczonych materiałów termoizolacyjnych, jak np. wełna granulowana, płyty PIR lub pianki natryskowe PUR. Dobór materiału zależy oczywiście od zakresu docieplenia (ściana, dach sufit, a nawet podłoga) oraz rodzaju hodowanych zwierząt. Termoizolacja wnętrz inwentarskich wnosi jeszcze jedną kwestię – utrzymanie pomieszczeń w czystości.

Wymagania higieniczne a termoizolacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich pomieszczenia przeznaczone pod hodowlę inwentarza żywego powinny odpowiadać potrzebom wynikającym z zasad racjonalnego utrzymywania zwierząt oraz zapewnienia właściwych warunków pracy obsługi. Jak szczegółowiej reguluje te kwestie art. 6.1. powyższego rozporządzenia – wnętrza takich obiektów powinny być wykonane z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz nadających się do czyszczenia i odkażania.

Wytyczne te jak najbardziej obejmują też materiały termoizolacyjne, które stosujemy do ocieplenia pomieszczeń inwentarskich. Wykorzystując np. do ocieplenia wnętrz zamkniętokomórkową piankę PUR, nie musimy martwić się o jej nasiąkliwość czy o to, że ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu. Można ją stosować na ścianach i na poddaszach budynku bez obawy, że ulegnie znaczącym uszkodzeniom. Ten produkt jest też łatwy w utrzymaniu czystości, tak jak sztywne płyty PIR pokryte specjalnym laminatem.

Do wykonania i docieplenia przegród zewnętrznych w nowoczesnych, halowych budynkach inwentarskich stosowane są też płyty warstwowe z okładziną z aluminium lub innego metalu. W środku wypełnione są rdzeniem z wełny lub pianki PIR, dzięki czemu są odporne na uszkodzenia mechaniczne i zarazem łatwe w codziennym utrzymaniu w czystości.