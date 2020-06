W hodowli zwierząt walka z rozprzestrzenianiem się wirusów trwa od lat. Obecna sytuacja dodatkowo unaocznia z jaką łatwością patogeny mogą przedostać się do naszego stada oraz jak szybko mogą się w nim rozprzestrzenić, z związku z czym warto rozważyć każdą możliwość wspomagania bezpieczeństwa zwierząt i pracowników.

Ostatnie miesiące ponownie udowadniają nam jak łatwo mogą się rozprzestrzeniać wirusy, bakterie lub inne patogeny. Oczywiście hodowcy zwierząt gospodarskich, ze względu na zmagania z ASF czy grypą ptaków, stanowią jedną z bardziej świadomych grup zawodowych, jednak w bioasekuracji zawsze pozostają możliwości doskonalenia i uszczelniania „barier”.

Zdrowie zwierząt oraz osób sprawujących nad nimi opiekę jest priorytetem, dlatego warto rozważyć wszelkie działania wspomagające utrzymanie tego stanu. Dodatkowa dezynfekcja rąk przy przejściach pomiędzy sekcjami w chlewni lub w wejściu do pomieszczenia socjalnego sprzyja zwiększeniu bezpieczeństwa zwierząt oraz pracowników. Pomocnym rozwiązaniem może być bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk Unisterin firmy Unidoz. Ten dozownik do alkoholowych środków dezynfekujących jest kompatybilny z butelkami o pojemności do 2 litrów. Jego istotną zaletą jest wykonanie ze stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na działanie środków chemicznych. Atut w postaci działania bezdotykowego wymaga zasilania, jednak nie stanowi to problemu, gdyż może być ono zarówno sieciowe, jak i bateryjne. Ponadto urządzenie można zamontować na ścianie lub wolnostojącej podstawie, co ułatwia znalezienie właściwego miejsca na jego ulokowanie.

Dbałość o higienę rąk to w obecnych czasach podstawa ochrony siebie i innych, a dodatkowa dezynfekcja może okazać się nieocenioną pomocą w tym zakresie. Ze względu na ryzyko szerzenia się koronawirusa w zakładach pracy, do których zaliczają się również fermy towarowe, zakłady mięsne itd., taki dozownik może być przydatny dla zwiększenia ochrony zdrowia ludzi, ze względu na epidemię, w której wszyscy dziś funkcjonujemy.