900 tysięcy kur do wybicia na fermie w Wielkopolsce!

Z takim ogniskiem ptasiej grypy jeszcze nasze służby nie miały do czynienia. Do wybicia i utylizacji na fermie pod Wolsztynem jest 900 tysięcy niosek.

Ferma niosek we Wroniawach koło Wolsztyna, to jak dotąd największa ferma drobiu, na jakiej wykryto grypę ptaków w Polsce. Gdy badania potwierdziły u kur wirusa H5N8, służby weterynaryjne i nie tylko stanęły przed ogromnym wyzwaniem. Do likwidacji a następnie utylizacji jest tam aż 900 tysięcy sztuk drobiu!

Jak donosi Głos Wielkopolski, do Wolsztyna przybył dziś zastępca GLW, aby z lekarzami wojewódzkiego i powiatowego inspektoratu weterynarii opracować plan likwidacji ogniska choroby. Działania przewidziane są na kilka dni.

Cała operacja będzie gigantycznym przedsięwzięciem - wymaga współdziałania wielu służb i rozwiązań logistycznych na nieznana dotąd skalę. Na czas likwidacji ogniska choroby wieś ma zostać całkowicie zamknięta.