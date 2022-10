Jak wynika z rozmowy z Adamem Stępniem, dyrektorem generalnym PSPO, głośna w ostatnich dniach „afera drobiowa” ma charakter finansowy, nie zaś żywnościowy. Opinię tą zdają się potwierdzać badania prowadzone przez Inspekcję Weterynaryjną.

Zdaniem Adama Stępnia, dyrektora generalnego PSPO, tzw. olej techniczny nie różni się niczym od oleju paszowego, czy jadalnego.

Termin ten jest ukuty na potrzeby skarbowe, gdyż olej przeznaczony na cele techniczne obarczony jest wyższą stawką podatku VAT.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami i otrzymać dostęp do treści premium? Już teraz załóż bezpłatne konto na Farmer.pl.

- W kontekście technologicznym nie ma takiego produktu jak olej roślinny „techniczny”. Nie ma dwóch osobnych procesów produkcyjnych, na co zwracaliśmy jako branża uwagę kilka lat temu w kontekście możliwości stosowania preferencyjnej stawki VAT na olej rzepakowy. Nomenklatura „techniczna” to raczej kwestia podatkowa niż jakościowa. Nie znam szczegółów sprawy, ale wydaje się, że producenci drobiu i pasz nie mieli prawa wiedzieć jak skategoryzowano olej zanim do nich trafił, a cała ta „afera drobiowa” koncentrować się powinna nie na kurczakach a sprawach finansowych. – tłumaczy Adam Stępień, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Jak dodaje nieprawdą jest to, że „olej techniczny” jest groźny dla zdrowia zwierząt, a także konsumentów: