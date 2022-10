Popytowy charakter podwyżek cen mięsa drobiowego wpływał na poprawę wyników finansowych w przetwórstwie mięsa białego. Zysk branży w pierwszej połowie br. zwiększył się 2,9-krotnie r/r i przekroczył jego wartość w całym 2021 r., jak czytamy w najnowszym Agro Nawigatorze. Analitycy informują jednak, że w pierwszej połowie 2023 r. dynamika cen skupu drobiu może być znacznie niższa niż obecnie.

Unijna produkcja drobiu w połowie roku utrzymywała się w tendencji spadkowej. Uboje drobiu (masa towaru) w drugim kwartale br. były zbliżone do tych z roku poprzedniego (-0,07 proc. r/r vs -1,9 proc. r/r w pierwszym kw. br.), choć już w lipcu zmalały o 5,7 proc. r/r. Wpływ na spadek miała przede wszystkim niższa produkcja we Francji i Hiszpanii, ograniczona grypą ptaków, jak informują analitycy z banku PKO BP SA w najnowszym Agro Nawigatorze.

Z kolei w Polsce dynamika produkcji drobiu wyraźnie przyspieszyła w drugim kwartale br.

„Skala wzrostu (+17,5 proc. r/r vs +3,0 proc. r/r w pierwszym kw. br.) wynikała głównie z odbudowywania się produkcji po znaczących ubiegłorocznych spadkach, związanych z nasileniem się grypy ptaków. Mniejszy zasięg HPAI (mimo ognisk w trzecim kw. br.) i poprawa w zakresie cen żywca sprzyjają dalszej odbudowie krajowej produkcji” – podkreślają analitycy.

Silne odbicie eksportu

Autorzy raportu informują, że z danych GUS wynika, że polski eksport mięsa i podrobów drobiowych w drugim kwartale br. wzrósł o 17,2 proc. r/r po spadku o 2,5 proc. r/r w pierwszym kw. br.).

„Wzrostom sprzyjały większa produkcja w kraju oraz wysokie zapotrzebowanie na rynkach zewnętrznych, wynikające z ograniczeń podażowych u głównych unijnych graczy. Możliwe jest utrzymanie wysokiego popytu zagranicznego wskutek występowania HPAI w krajach Europy Zachodniej (m.in. Francja, Hiszpania i Wlk. Brytania) i wciąż lepszej sytuacji pandemicznej niż przed rokiem - wyższy popyt w sektorze HoReCa (efekt bazy)” – tłumaczą analitycy.

Wzrost unijnego importu drobiu z Ukrainy

Zdaniem ekspertów z PKO zniesienie kontyngentów i ceł na drób pochodzący z Ukrainy spowodowało wzrost unijnego importu drobiu z tego kraju na koniec w drugim kwartale br. Wpływ dotychczasowych, zwiększonych ukraińskich dostaw z Ukrainy na ceny w UE, w ocenie autorów raportu, był relatywnie niewielki. Dla Ukrainy eksport do UE częściowo kompensuje utratę dostępu do krajów Bliskiego Wschodu czy też rynków azjatyckich. Według USDA (FAS, wrzesień’22) produkcja drobiu na Ukrainie w 2022 r. może zmaleć o 8,4 proc. r/r, a ukraiński eksport zmniejszyć się o 8,3 proc. r/r. W 2023 oczekuje się tylko niewielkich wzrostów.

Wyższe ceny i dobre wyniki branży w pierwszej połowie br.

Analitycy wskazują, że z danych GUS wynika, że przeciętna krajowa cena skupu drobiu w sierpniu wyniosła 6,62 zł/kg, co oznaczało wzrost o 49 proc. r/r.

„Wyższe ceny sprzyjały poprawie opłacalności produkcji żywca. Relacja cen skupu kurcząt brojlerów do ceny paszy pełnoporcjowej w sierpniu ukształtowała się na poziomie 2,59 – wyższym o 7 proc. r/r i najwyższym od 4 lat. Popytowy charakter podwyżek cen mięsa drobiowego wpływał na poprawę wyników finansowych w przetwórstwie mięsa białego. Zysk branży w pierwszej połowie br. zwiększył się 2,9-krotnie r/r i przekroczył jego wartość w całym 2021 r.” – informują autorzy raportu.

Perspektywy IV kw. br. i na pierwszą połowę 2023 r.

Analitycy oczekują, że w pierwszej połowie 2023 r. dynamika cen skupu drobiu wg GUS może ukształtować się na poziomie 1-7 proc. r/r po wzrostach o 44-46 proc. r/r w drugiej połowie br. Niewykluczone są nawet spadki w relacji rocznej w drugim kwartale 2023 r.