Branża drobiarska chce obniżyć zużycie antybiotyków do 50 mg/PCU

Zarząd Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej przyjął „Deklarację polskiej branży drobiarskiej w zakresie racjonalnego stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych weterynaryjnych w hodowli i chowie drobiu”. Celem dokumentu jest ograniczenie stosowania antybiotyków u drobiu do poziomu 50 mg/PCU. Pomysł nie jest nowy, już w 2016 r. branża drobiarska przymierzała się do obniżenia zużycia tych środków.

Jak czytamy w komunikacie KRD-IG - deklaracja przewiduje wspólną pracę hodowców i producentów drobiu oraz lekarzy weterynarii patologów drobiu. Dokument postuluje również monitorowanie zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w gospodarstwach utrzymujących drób. Ostatecznym celem zawartym w deklaracji jest redukcja stosowania antybiotyków do poziomu 50mg/PCU lub mniej.

Deklaracja, obejmuje zalecane działania w celu ograniczania stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, przede wszystkim skupiając się na zdrowotności ptaków tak, by stosowanie antybiotyków nie było konieczne. Szczegółowe założenia dokumentu zawierają między innymi skuteczną selekcję piskląt przeznaczonych dla hodowcy; podawanie naturalnych produktów wykazujących działanie przeciwdrobnoustrojowe; stosowanie odpowiednio długiej przerwy sanitarnej pomiędzy wstawieniami, pozwalającej na wykonanie niezbędnych zabiegów mycia i dezynfekcji oraz odpowiedniego przygotowania obiektu do nowego wstawienia, a także do czasu wprowadzenia elektronicznego centralnego systemu monitorowania zużycia antybiotyków, samodzielne prowadzenie indywidualnego rejestru zużycia tychże środków przez hodowców.

- Cieszymy się, że w tak krótkim czasie naszym ekspertom udało się wypracować tekst deklaracji. To niezwykle ważna inicjatywa, pokazująca, że jeden z ważnych problemów współczesnej hodowli zwierząt, leży mocno na sercu polskiej branży drobiarskiej. Chcę podziękować Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego za przyłączenie się do deklaracji i ponawiam apel do pozostałych związków branżowych o poparcie tak istotnego programu, bo tylko wspólne działania mogą przynieść efekt w postaci wyraźnej redukcji stosowania antybiotyków u drobiu. W tym tygodniu przekazaliśmy tekst deklaracji Głównemu Lekarzowi Weterynarii i mamy nadzieję, że kolejne działania będziemy prowadzili wspólnie z ekspertami z GIW – mówi Dyrektor Generalny KRD-IG Dariusz Goszczyński.

Temat redukcji zużycia leków przeciwdrobnoustrojowych był już dyskutowany przez branżę drobiarską w 2016 r. podczas II Międzynarodowej Konferencji Technicznej PROHEALTH: „Teoria i praktyka koncepcji JEDNO ZDROWIE w zrównoważonej produkcji drobiarskiej”, która odbyła się w Jachrance, ustalono, że wspólnym celem branży będzie doprowadzenie do zużycia antybiotyków na poziomie do 50 mg/kg wyprodukowanego mięsa (mg/PCU). Ostatnie dane wskazują, że ten poziom jest ok. trzykrotnie wyższy.

Konkurencja ciągle ściga polskich drobiarzy. Jeżeli nie przyjmą oni za swój priorytet ograniczenia zużycia antybiotyków, to za kilka lat, może to postawić całą branżę w trudnej sytuacji, szczególnie przy negocjowaniu umów eksportowych.

Niemcy, Francuzi czy Brytyjczycy wykazują stałą tendencję spadkową w zużyciu antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Ci ostatni, w ciągu czterech lat zmniejszyli ich użycie o 70 proc., a obecnie pracują na tym by dojść do poziomu 15 mg/kg wyprodukowanego mięsa.

Redukcja stosowania antybiotyków u drobiu to nie jedyne działania jakie zamierza podjąć KRD-IG. Na grudniowym posiedzeniu Zarządu Izby podjęto decyzję o powołaniu Grupy Roboczej ds. Salmonelli, mającej za zadanie opracowanie komplementarnego do istniejących przepisów dokumentu, którego wdrożenie ma ograniczyć występowanie pałeczek Salmonella w produktach drobiowych.

