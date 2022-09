Wszystko wskazuje na to, że chiński rynek kurczaków wyrównał trend i obecnie jest brak bodźców wzrostowych.

Na chiński rynek kurczaków mocno wpłynęła epidemia SARS-Cov-2.

Ten rok nie przyniósł znaczących podwyżek, a eksperci mówią o szklanym suficie na chińskim rynku drobiu.

Stabilność produkcji i konsumpcji jest także widoczna w zestawianych danych dotyczących importu mięsa kurczaków do Państwa Środka.

Prognozy na nowy rok także nie wskazują na brak przełomu.

Jak wynika z monitoringu cen na 500 targach i punktach skupu w całych Chinach, prowadzonego przez chińskie Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wiejskich, średnia krajowa cena żywca kurczaka obecnie wynosi 24,89 CNY/kg (16,67 PLN), co oznacza wzrost o 0,1% w stosunku do poprzedniego tygodnia i więcej o 13,5% w ujęciu rok do roku.