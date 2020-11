Czechy: Zakaz hodowli klatkowej kur niosek od 2027 r.

Senat Parlamentu Republiki Czeskiej zagłosował za zakazem hodowli klatkowej kur niosek, który miałby obowiązywać od 2027 roku. Zakaz zakończyłby tym samym hodowlę w klatkach dla 4 500 000 kur. Podobne zakazy obowiązują już w Austrii, Luksemburgu oraz Niemczech.

16 września br. przegłosowano w czeskim parlamencie zakaz hodowli klatkowej kur niosek, który ma obowiązywać od 2027 roku.

- Gratuluję czeskim senatorom i senatorkom pójścia za przykładem Izby Poselskiej i odwagi w zajęciu zdecydowanego stanowiska w obronie zwierząt. Czescy senatorowie potwierdzili w głosowaniu stanowisko zgodne z faktami naukowymi: hodowla klatkowa jest okrutna, przestarzała i nie ma na nią miejsca we współczesnym świecie. To również wsłuchanie się w opinie większości obywateli tego kraju. Co więcej, to byłby nasz trzeci sąsiad po Niemczech i Słowacji, który odmawia hodowli klatkowej kur w swoim kraju. Słowacja zdecydowała się na ten krok pół roku temu, wyznaczając vacatio legis na dziesięć lat - skomentowała Małgorzata Szadkowska, prezeska organizacji Compassion Polska i członkini komitetu obywatelskiego inicjatywy „Koniec Epoki Klatkowej”.

„Koniec Epoki Klatkowej” to europejska inicjatywa obywatelska i kampania, która pomogła przekonać czeskich decydentów politycznych do poparcia dziś zakazu hodowli klatkowej. Inicjatorem i autorem proponowanego zakazu, który miałby objąć całą unię, jest organizacja Compassion in World Farming razem ze swoim polskim biurem Compassion Polska. Inicjatywa uzyskała poparcie 1 400 000 obywateli i obywatelek Unii i jest trzecią największą inicjatywą obywatelską w UE i pierwszą w temacie zwierząt hodowlanych. Jest ona również wspierana przez grupę roboczą posłów i posłanek Parlamentu Europejskiego – należą do niej m.in. Zdzisław Krasnodębski (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy) oraz Sylwia Spurek (Zieloni).

Zakaz klatek w Czechach jest częścią nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która została przegłosowana przez czeską Izbę Poselską (odpowiednik polskiego sejmu) i senat. Nowelizacja czeka teraz jedynie na podpis prezydenta. Wielu czeskich detalistów zadeklarowało, że pomimo długiego vacatio legis nowelizacji, wycofa ze sprzedaży jajka z hodowli klatkowej już do 2025 roku.

Według Compassion Polska w Polsce klatkach spędza życie 82% zwierząt hodowlanych.

- Bardzo bym chciała, żeby Polska poszła za przykładem Czech i wkrótce dołączyła do państw z wysokimi standardami dobrostanu zwierząt hodowlanych. Metalowa, ciasna klatka nigdy nie będzie mogła dać zwierzętom szansy na pełną realizację ich potrzeb fizycznych czy psychicznych i hodowla klatkowa musi zostać zakazana- dodaje Małgorzata Szadkowska.