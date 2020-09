Czesi zakazują klatkowego chowu kur niosek

Podczas, gdy w Polsce decydowały się losy nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, w czeskim parlamencie dyskutowano na podobne tematy. 16 września br. przegłosowano zakaz hodowli klatkowej kur niosek, który miałby obowiązywać od 2027 roku.

Przeciw wprowadzeniu zakazu protestował m.in. czeski minister rolnictwa Miroslav Toman, który chciał, by najpierw taka legislacja była wdrażana na poziomie UE.

- Chodzi o to, że Polacy czy Litwini nie powinni się z nas śmiać - mówił przed głosowaniem Pavel Kováčik, wiceszef Komisji Rolnictwa – czytamy w serwisie Polsat News.

Ustawa przeszła niewielką przewagą głosów, jednak czeskie media opisują, że udało się ją uzyskać, dzięki głosom z różnych opcji politycznych.

Jak podkreślali czescy posłowie, zmiana ustawy o ochronie zwierząt była reakcją na niechęć społeczeństwa do tego typu hodowli.

Czechy dołączają do Luksemburga, Austrii czy Niemiec, w których podobny zakaz hodowli klatkowej już został przyjęty i obowiązuje. Co więcej, to będzie nasz trzeci sąsiad, który hodowli klatkowej kur w swoim kraju odmawia. Słowacja zdecydowała się na ten krok pół roku temu, wyznaczając vacatio legis na dziesięć lat – informuje CIWF Polska.