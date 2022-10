Według duńskiego ministerstwa rolnictwa w 2021 r. około 17 proc. jaj produkowanych w Danii stanowiły jaja z chowu klatkowego.

Produkcja jaj klatkowych powinna wreszcie zakończyć się w Danii w nadchodzących latach. Zadecydowało o tym ministerstwo rolnictwa.

Według ministerstwa, dotychczasowych producentów powinien nadal obowiązywać dwunastoletni okres przejściowy, aby zapewnić właściwe przejście na inną formę produkcji.

Co piąte jajko z klatki

Rząd zakłada jednak, że ta forma chowu nie będzie stosowana wcześniej. Już jesienią 2020 r. podjęto decyzję o stopniowym wycofywaniu produkcji jaj klatkowych, co wkrótce potem jednogłośnie potwierdził parlament. Według ministerstwa rolnictwa w Danii istnieje obecnie siedem firm produkujących jaja klatkowe. Produkują one prawie, co piąte jajo z produkcji krajowej.

Jednak zdecydowana większość supermarketów już przestała sprzedawać jaj klatkowych. Nadal korzystałyby z nich tylko restauracje, stołówki, producenci żywności i firmy farmaceutyczne. Ministerstwo zakłada, że ​​nabywcy ci będą w przyszłości w większości nadal wykorzystywać jaja duńskie, ale później z innych form hodowli.

Zakazany w innych krajach

Dania jest pod wieloma względami pionierskim krajem w rolnictwie, więc powinniśmy być nim też, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt – wyjaśnił minister rolnictwa.

Według Ministerstwa w 2021 r. około 17 proc. jaj produkowanych w Danii stanowiły jaja klatkowe. W 2010 roku odsetek ten wynosił jeszcze 61 proc. Spadek wynika głównie z decyzji dużych sieci handlowych o zaprzestaniu sprzedaży jaj klatkowych.

W Niemczech w 2021 roku udział jaj od kur niosek z ferm wyposażonych w klatki wynosił 5,5 proc, w 2025 nastąpi koniec tej formy chowu w produkcji jaj.

W Szwajcarii utrzymanie drobiu w klatkach jest zakazane od 30 lat. Zakaz wszedł w życie w 1992 roku.