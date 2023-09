Fermy Woźniak znalazły się pod pręgierzem opinii publicznej w wyniku materiałów opublikowanych przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki i artykułu na łamach Gazety Wyborczej, dotyczących traktowania zwierząt w kurnikach należących do producenta jaj. Firma odrzuca oskarżenia i kwestionuje rzetelność publikacji.

Aktywistki ze Stowarzyszenie Otwarte Klatki "in cognito" zatrudniły się na kurzej fermie w miejscowości Wioska, w Wielkopolsce i przez kilka tygodni dokumentowały swoją pracę. Według stowarzyszenia zebrane informacje i nagrane filmy to dowody na łamanie praw zwierząt, przepisów dobrostanowych i weterynaryjnych, oraz prawa pracy.

Materiały te wykorzystała m.in. Gazeta Wyborcza, na której portalu ukazał się 12 września br. artykuł pt. "Zdychy. Wstrząsające nagrania z kurzej fermy jajecznego giganta". Otwarte Klatki złożyły do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami na fermie producenta jaj, natomiast posłanka partii Razem i kandydatka do Senatu RP Magdalena Biejat złożyła wniosek o kontrolę w spółce Fermy Drobiu Woźniak do Państwowej Inspekcji Pracy.

Fermy Drobiu Woźniak oświadczają, że ich działalność jest zgodna z przepisami prawa i odrzucają zarzuty. Firma uważa, że publikacje są stronnicze a ich autorami są osoby, które kompletnie nie mają pojęcia o funkcjonowaniu kurzej fermy i zasadach produkcji. Producent rozważa wystąpienie na drogę prawną.

