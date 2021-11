Ekstensywny tucz kurcząt – webinarium Farmera już jutro!

Już w najbliższy piątek eksperci Agrifirm Polska w przygotowanym przez naszą redakcję webinarium opowiedzą o idei ekstensywnego tuczu kurcząt, oraz praktycznych aspektach utrzymania i żywienia wolno rosnących genetyk zwierząt.

Pomimo problemów trapiących branżę, produkcja mięsa drobiowego wciąż wydaje się obecnie bardzo perspektywiczna. Dzieje się tak dlatego, że drób jest mięsem idealnie wpisującym się w bieżące potrzeby konsumentów: jest to mięso niedrogie i łatwe w przygotowaniu, a przy tym uznawane jest ono za zdrowsze niż alternatywne gatunki mięsa. Jednocześnie w odróżnieniu od wieprzowiny czy wołowiny, mięso to nie jest objęte tabu którejkolwiek z większych grup wyznaniowych, co w skali globalnej ma ogromne znaczenie. Nic więc dziwnego, że dynamika wzrostu spożycia jest wysoka, i o ile w skali Europy możemy mówić o spadku spożycia wołowiny, czy wieprzowiny, to o konsumpcję mięsa drobiowego możemy być na chwilę obecną spokojni.

Sektor ten ma jednak również swoje problemy: chów drobiu w większości opiera się na systemie intensywnym, przez co w oczach części konsumentów uważany jest za niehumanitarny, czy wręcz nieludzki. Krytykowane jest zwłaszcza duże zagęszczenie zwierząt na jednostce powierzchni, krótki czas życia zwierząt, błyskawiczne tempo ich wzrostu, czy brak dostępu do światła dziennego. Z zarzutami tymi oczywiście można polemizować, nie zmienia to jednak faktu, że presja konsumentów wywiera konieczność stopniowego odchodzenia od klasycznego chowu intensywnego na rzecz bardziej zróżnicowanego modelu produkcji.

Z drugiej strony zmiana tegoż modelu nie musi wcale oznaczać ograniczenia rentowności chowu – logicznym jest, że mięso pochodzące z chowu ekstensywnego charakteryzowało będzie się nieco wyższą ceną od mięsa wyprodukowanego w klasycznym chowie intensywnym. Z założenia straty poniesione w wyniku gorszych parametrów tuczu zwierząt, zrównoważyć powinien większy przychód ze sprzedaży żywca.

Od kilku już lat w Europie pojawiają się kolejne systemy jakości mające na celu promowanie ekstensywnego chowu kurcząt rzeźnych. W myśl ich założeń chów ten charakteryzuje się między innymi wyraźnie mniejszym zagęszczeniem zwierząt i wolniejszym tempem wzrostu (a co za tym idzie nawet dwukrotnie dłuższym okresem tuczu), oraz wprowadzeniem bardziej humanitarnych metod uboju. O takich trendach będziemy mówili już w najbliższy piątek podczas webinarium zorganizowanego przy współpracy z ekspertami Agrifirm Polska. Specjaliści – Mateusz Brylewski i Witold Mańka szczegółowo omówią aktualne trendy w branży a także przedstawią praktyczne aspekty ekstensywnego tuczu kurcząt. Skupią się także na omówieniu opracowanej przez Agrifirm Polska koncepcji SlowFeed, będącej odpowiedzią na potrzeby żywieniowe wolno rosnących genetyk.

Udział w webinarium jest bezpłatny i ogólnodostępny, niemniej rejestracja w wydarzeniu umożliwi udział w czacie i zadawanie pytań prelegentom. Dlatego już dziś zachęcamy do rejestracji swojego udziału w wydarzeniu!