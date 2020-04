Funkcjonalny kurnik może być ładny

Ten modułowy kurnik jest przykładem tego, że budynek inwentarski nie musi być tylko funkcjonalny, ale też i dobrze się prezentować. Przy budowie tego kurnika wykorzystano możliwie najtańsze materiały oraz prostą technologię budowy, aby obniżyć koszty inwestycji.

House of Chickens to niewielki budynek inwentarski, który został zaprojektowany i zrealizowany w ramach Palanga Art and Architecture Farm znajdującej się we wschodniej części Turcji. Farma jest projektem prowadzonym przez znanego na całym świecie artystę i projektanta Kutluga Atamana.

Celem projektu jest rewitalizacja zaniedbanej dzielnicy na wschodzie Turcji, która została założona w 1888 roku i opuszczona w latach 50-tych XX wieku z powodu modernizacji kraju, której efektem jest emigracja z terenów wiejskich do miejskich.

Kurnik jest pierwszym ukończonym budynkiem z planowanych kilkunastu obiektów na terenie farmy, na którym docelowo będą mieścić stodoły, szklarnie, karmniki, itp.

Od projektu do realizacji

Wszystkie prace projektowe zostały zlecone renomowanym architektom i projektantom. W zamyśle inwestor chciał, aby architekci zaprojektowali funkcjonalne schronienie dla zwierząt hodowlanych, ale tak, by nawiązywało ono swoją stylizacją oraz użytymi materiałami do otaczającej natury.

Kurnik odpowiada na wymagania inwestora, dzięki zastosowaniu drewnianej konstrukcji, która została umiejscowiona na zregenerowanej ziemi. Zaraz po zakończeniu budowy, w kurniku zadomowiły się kury, które potraktowały go jako schronienie przed ekstremalnymi warunkami klimatycznymi.

Kurnik stał się ciekawym elementem gospodarstwa agroturystycznego i wpisuje się w szerszy projekt którego celem jest rewitalizacja zaniedbanego obszaru wiejskiego i uczynienia z niego atrakcyjnego miejsca.

Dodatkowy atut zrealizowanego projektu polega na tym, że przy zastosowaniu prostych technik budowlanych, możliwe jest połączenie walorów estetycznych z ważnymi funkcjami budynku inwentarskiego. Ciekawym rozwiązaniem jest podejście do organizacji przestrzeni, ponieważ kurnik został tak zaprojektowany, by umożliwić zbieranie jaj bez konieczności wchodzenia do środka i zakłócania spokoju kurom.

Proste i funkcjonalne wnętrze

Innowacyjność tego kurnika polega na tym, że jest to konstrukcja drewniana, inspirowana tradycyjnymi kurnikami. Pomieszczenie jest wentylowane krzyżowo i pośrednio doświetlone światłem dziennym. Przestrzeń wewnętrzna kurnika pokryta została sklejką i płytami ściennymi z dodatkiem tlenku magnezu. Konstrukcja segmentowa budynku zapewnia możliwość łatwego podbierania jaj z zewnątrz bez zakłócania spokoju kurcząt.

Ze względu na wiejskie położenie terenu, dla łatwej konserwacji stosuje się niewymagające ciągłej konserwacji materiały i prostą technologię budowy tego typu obiektów. Jako główny materiał wybrano drewno oraz sklejkę, ponieważ imituje ono naturalne środowisko kurcząt, a także uwzględnia lokalne warunki klimatyczne obszaru, który latem staje się bardzo suchy i gorący.

Aby stworzyć dodatkowe schronienie dla kurcząt przed słońcem, potrzebny był duży baldachim, czyli funkcjonalne zadaszenie. Gdy cała farma zostanie ukończona, możliwe będzie zwiększenie wydajności konstrukcji modułowej, w której obecnie przebywa 800 kurcząt, poprzez dodawanie nowych modułów kurnika.