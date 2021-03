Giganci branży spożywczej też przeciwko klatkowej hodowli kur

Wiodące firmy branży spożywczej, jak ALDI Nord, Barilla, Ferrero, Nestlé, Unilever, Mondelēz International, Inter IKEA Group i inne, w liście do Komisji Europejskiej i członków Parlamentu Europejskiego opowiedziały się za stopniowym wycofywaniem klatek z hodowli kur niosek w UE.

Jak podkreślają w liście, bogactwo badań naukowych z zakresu dobrostanu zwierząt pokazuje, że zwierzęta cierpią w klatkach, a dobrze zarządzane systemy bezklatkowe zapewniają im znacznie lepszą jakość życia. - Firmy odchodzące od jaj od kur hodowanych w klatkach utorowały drogę do zmiany sposobu trzymania zwierząt hodowlanych w UE. Systemy bezklatkowe są szeroko rozpowszechnione, opłacalne ekonomicznie i zapewniają lepsze warunki bytowe dla kur – zaznaczono.

- Uzasadnienie biznesowe dla wycofywania klatek z hodowli kur niosek, w szczególności na poziomie Unii Europejskiej, jest naprawdę mocne. Wraz z naszymi firmami już ponad 1000 przedsiębiorstw w Europie - detaliści, producenci i dostawcy usług żywieniowych - wyeliminowało klatki dla kur lub zobowiązało się to zrobić do 2025 r. Rzeczywiście, od 2019 r. większość kur niosek w UE jest hodowanych w systemach alternatywnych, takich jak ściółkowy, wolno-wybiegowy czy organiczny – podkreślają sygnatariusze listu.

Firmy przekonują, że podzielają troskę konsumentów, społeczeństwa obywatelskiego i rządów dotyczącą dobrostanu zwierząt hodowlanych. - 94% Europejczyków uważa, że ochrona dobrostanu zwierząt hodowlanych jest ważna (Eurobarometr 2015), a 1 400 000 miliona obywateli i obywatelek UE poparło Europejską Inicjatywę Obywatelską „Koniec Epoki Klatkowej - End the Cage Age” – przytaczają w liście.

- Jako liderzy w branży spożywczej pochwalamy cele inicjatywy Koniec Epoki Klatkowej. Jesteśmy zdeterminowani, aby pomóc zreformować przemysł spożywczy od wewnątrz. Zmiana przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt stanowi idealną okazję do stworzenia nowej podstawy prawnej, która zakończyłaby stosowanie klatek w hodowli zwierząt w UE - zaczynając od kur trzymanych w klatkach - oraz do wspierania rolników w okresie przejściowym – podkreślono w piśmie.

- Jesteśmy gotowi i chętni do dzielenia się naszą wiedzą, aby współpracować w celu osiągnięcia tego celu – dodano.

- Widzimy, że zmiany na poziomie europejskim nastąpią prędzej czy później – komentuje list wiodących firm z branży spożywczej Małgorzata Szadkowska, prezeska Compassion Polska i członkini Komitetu Obywatelskiego „Koniec Epoki Klatkowej”.

– Zamiast bezczynnie na te zmiany czekać, możemy się do nich w Polsce przygotować. Robią to już Czechy, Niemcy czy Słowacja, nasi sąsiedzi, którzy już rozpoczęli wygaszanie chowu klatkowego kur niosek. Niestety w planach Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski nie widziałam żadnego punktu, który dotyczyłby dobrostanu kur niosek. Nie rozumiem dlaczego jest to pomijany temat, skoro hodujemy rocznie w Polsce ponad 40,5 miliona kur - zaznacza.

Jak również podkreśla, w liście chwalone są cele Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej "Koniec Epoki Klatkowej”. Autorami tej inicjatywy jest właśnie fundacja Compassion in World Farming. Razem ze swoim polskim oddziałem Compassion Polska, domagają się wprowadzenia unijnego zakazu hodowli klatkowej. Wnioskodawcy ze wspomnianego Komitetu Obywatelskiego są już po spotkaniu z Komisją Europejską, czeka ich teraz wysłuchanie w Parlamencie Europejskim.