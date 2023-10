Po dość długiej przerwie do Polski powróciła wysoce zjadliwa grypa ptaków. Ognisko choroby potwierdzono w dużym stadzie kur zlokalizowanym w województwie łódzkim.

Jak donosi GIW, obecność wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), o podtypie H5N1 potwierdzono w stadzie kur ogólnoużytkowych liczących 16 tys. zwierząt zlokalizowanym w miejscowości Komorniki (gm. Wolbórz, pow. piotrkowski, woj. łódzkie).

Grypa ptaków w 2023 roku

Jest to 61 ognisko HPAI u drobiu użytkowego potwierdzone w tym roku na terenie kraju. Większość dotychczasowych ognisk (bo aż 56) wystąpiła w okresie od początku stycznia do końca lutego. Później występowanie grypy było marginalne. Poprzednie ognisko potwierdzono 1 lipca w powiecie krakowskim w Małopolsce.

Najwięcej ognisk u drobiu potwierdzono w tym roku w województwie wielkopolskim (szczególnie w okolicach Kalisza). Ponad połowa zakażonych stad pochodziła właśnie z tego regionu. HPAI drobiu potwierdzono też w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

Od początku roku potwierdzono też 138 ognisk grypy u ptactwa dzikiego. Wystąpiły one we wszystkich województwach z wyjątkiem lubuskiego.

W ubiegłym roku potwierdzono 68 ognisk grypy ptaków u drobiu, oraz 40 ognisk u zwierząt dzikich.

Czy to początek sezonu grypy ptaków?

W tym momencie pojawia się pytanie, czy ostatnie ognisko było tylko incydentalne, czy też jest to początek serii. Na ten moment nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi, niewątpliwe jest jednak to, że okres jesienny jest czasem masowego występowania ognisk HPAI. Zwykle rozpoczyna się ona w listopadzie - grudniu i trwa aż do wiosny.