Zdaniem ekspertów, ponieważ genom wirusów ciągle się zmienia, nadal istnieje pewne ryzyko, że wirus H7N9 może ponownie stać się niebezpieczny dla człowieka.

Wirusy grypy ptaków mogą krążyć przez kilka miesięcy, zanim zostaną wykryte. Wykazała to analiza genetyczna wybuchu ptasiej grypy w Chinach w latach 2013-2017. Dlatego naukowcy zalecają ciągłe monitorowanie stanu zdrowia zwierząt.

Konieczny monitoring zdrowotny

Nasze wyniki podkreślają, że lepiej nie czekać, aż wystąpią zachorowania na grypę ptaków, ponieważ wtedy wirus prawdopodobnie krąży dłużej – powiedziała kierownik badania Tanja Stadler w oświadczeniu Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii w Zurychu (ETH Zurich. Zamiast tego, zdaniem epidemiologa, na fermach drobiu i na targach żywego drobiu należy w regularnych odstępach czasu prowadzić monitoring zdrowotny.

Naukowcy z ETH doszli do tego wniosku na podstawie analizy szczepu grypy ptaków H7N9, który szerzył się w Chinach w latach 2013-2017 i zarażał nie tylko drób, ale także ludzi. Wykazano, że łącznie 616 osób w Chinach zmarło z powodu zakażenia tym podtypem wirusa. Wyniki te zostały niedawno opublikowane.

Krążący wirus grypy ptaków

Analizy wykazały, że wirus H7N9 musiał krążyć w drobiu przez kilka miesięcy, zanim został wykryty. Naukowcy byli również w stanie wykazać, że dotknęło to znacznie więcej rynków drobiu, niż wcześniej zakładano. Epidemie były trudne do wykrycia, szczególnie w latach 2013-2016, kiedy wirus nie wywoływał praktycznie żadnych objawów u drobiu. Zdaniem naukowców wirus następnie zmienił się i spowodował u drobiu poważne objawy chorobowe. Ułatwiło to identyfikację dotkniętych ferm drobiu.

