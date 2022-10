Jak informuje Barbara Wożniak, pełnomocnik zarządu Ferm Drobiu Woźniak, oraz prezes firmy Ovotek, fala inflacji odbija się także na rynku jaj. Wzrost kosztów wymusza ograniczenie produkcji, a finalnie odbija się to na cenie, w jakiej klient detaliczny kupuje jaja.

Ze względu na rekordowe ceny środków produkcji, ilość wylęgów kur niosek skurczyła się w ciągu ostatniego roku o ponad 50 proc.

Niska podaż jaj odbije się także na portfelu konsumentów - jaja będą po prostu droższe.

Jak czytamy w komentarzu specjalistki, ceny jaj rosną w niebywale szybkim tempie. Jak wynika z danych GUS, towary konsumpcyjne podrożały już o ponad 16 proc. Bierze się to z faktu, że podaż towaru jest po prostu zbyt niska.

Ogromny spadek wylęgów

„Wielu hodowców nie zdecydowało się na powiększenie stada, na wymianę stada na nowe z uwagi na wzrost kosztów produkcji. Pasza dla kur osiągnęła rekordową cenę. Wojna w Ukrainie i fakt, że dostęp do zbóż był i nadal jest ograniczony, jak również pozostałe czynniki kosztowe przyczyniły się do tego. Pokłosiem tego są historycznie niskie wylęgi niosek. Spadek jest bezprecedensowy, bo w porównaniu rok do roku wyniósł w lipcu 2022 r. aż 52 proc. Co więcej, niemal o 50 proc. spadła liczba piskląt wyłącznie pomiędzy czerwcem a lipcem tego roku. Skala zjawiska, z jaką mamy do czynienia jest ogromna” – czytamy w komentarzu specjalistki.

„W Fermach Drobiu Woźniak prowadzimy produkcję na tyle rozbudowaną i zabezpieczoną, że możemy się na takie sytuacje w pewnym sensie przygotować. Mamy jednak pełną świadomość tego, że mniejsze organizacje po prostu nie mają takich możliwości. Prognozowane podwyżki cen gazu i prądu prowadzą do tego, że najbliższy kwartał będzie bardzo trudny i drogi dla producentów” – dodaje Barbara Woźniak.